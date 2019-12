Mihai Fifor, prima reacție în dosarul din Caraș-Severin, privind armele și munițiile

Foto: captură Antena 3

Mihai Fifor a vorbit pentru prima dată despre dosarul armelor din Caraș în care apare și numele său.

''Am văzut și eu în presa, în ultimele ore, și am rămas mirat de această chestiune. Chiar nu știu despre ce este vorba. Înțeleg că cineva a menționat numele meu într-o conversație. Nu văd cum aș putea să am o legătură cu această poveste. Este important că instituțiile statului își fac datoria și sunt absolut convins că vor face lumină și în această speță. Subliniez că nu am nicio legătură cu aceasta. (...) Este important ca și în aceast caz, precum și în alte situații, legea să fie respectată și să nu fie vorba de altceva.'' a spus Mihai Fifor, la Antena 3.

Mihai Fifor a mai adăugat că se va prezenta la audieri, la DIICOT, dacă va fi chemat.