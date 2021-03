Mihai Gâdea, alături de dr. Flavia Groșan după audierile la Colegiul Medicilor. Medicul a ieșit în ropote de aplauze | VIDEO

La ieșire, medicul a fost așteptat și de Mihai Gâdea, care a fost alături de ea în toată această perioadă.

Doctoriţa a împărţit ţara în două după ce a spus că "în spitale se fac greșeli uriașe și că protocolul COVID omoară, de fapt, bolnavii".

Luni, când a ajuns la Colegiul Medicilor Bihor, medicul Groşan purta mască de protecţie, însă aceasta nu îi acoperea gura, aşa cum prevăd măsurile din pandemie.

"Mă uit în spate şi nu-mi este ruşine cu ce am făcut", a spus dr. Flavia Groşan, luni, la intrarea la Colegiul Medicilor.

Colegiul Medicilor s-a autosesizat după ce în presă au apărut mai multe articole, în ultimele zile, despre un medic pneumolog care susţine că ar face minuni și ar vindeca bolnavi de COVID cu o schemă proprie de tratament şi medicamente ieftine. În plus, medicul pneumolog din Oradea este de părere că "în spitale se fac greșeli uriașe și că protocolul COVID omoară, de fapt, bolnavii".

Trebuie să argumenteze tratamentul minune pentru COVID-19

Reclamaţia a fost depusă de un alt medic din Bucureşti, care a fost deranjat de faptul că aceasta a criticat protocolul din Bucureşti.

Reprezentanţii Colegiului Medicilor Bihor au chemat-o pe doctoriţa Flavia Groşan la Comisia de etică şi deontologie medicală, în urma unei autosesizări. Medicul a declarat în mai multe rânduri că încalcă protocolul de tratament pentru COVID-19, folosit în România.

Autosesizarea Colegiului Medicilor vine în urma unei plângeri făcute de un alt cadru medical, de la un spital din Capitală. Concret, medicul Flavia Groşan este acuzată că a încălcat un articol din Statulul deontologic medical, când a spus că nu înţelege roulul unor medicamente folosite la bolnavii de COVID-19, precum codeina, kaletra sau chiar heparina.

Medicul Flavia Groşan nu se teme de COVID-19

”Eu nu am avut acces la Kaletra, la Remdesivir pentru că nu sunt în spital, am cabinetul meu. Dar eu am văzut pacienți ieșiți din spital care erau foarte rău și atunci am zis ce medicamente nu îmi plac. Eu am schema mea proprie cu care am vindecat foarte bine mii de oameni. Mie nu mi-a fost frică de COVID, am luat-o pe cont propriu și am schema mea pe care o am de 10 ani și care am adaptat-o acum un pic cu pandemia, a ieșit o bijuterie. Costă până în 100 de lei. Cum e posibil ca o schemă în banii aștia cu medicamente din nomenclatorul medicamentelor compensate din Ministerul Sănătății să iște un așa zbucium mediatic. Am o schemă în primul rând uman, organismul e oricum firav, nu-l poți să-l abrutizezi. Așa că medicamentele mele ușoare, drăguțe, frumoase le prescriu” a spus Dr. Flavia Groșan.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal