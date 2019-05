Mihai Gâdea, în direct de la Auschwitz: Antena 3, parte dintr-o importantă lecție de istorie

foto- captură Antena 3

Mihai Gâdea prezintă emisiunea „Sinteza Zilei” în direct de la Porțile Auschwitz, acolo unde zeci de mii de oameni se întâlnesc anual în cadrul Marșului Vieții, în semn de solidaritate cu victimele Holocaustului.

„Există cuvinte pe care le înțelege orice copil, există cuvinte asupra cărora nu avem niciun dubiu. Viață, moarte, ură, dragoste. Există cuvinte care, la nivel global, sunt la fel de cunoscute ca cele de mai devreme. Război, nazism, Auschwitz. E o ediție așa cum nu am avut niciodată. Nu se întâmplă în fiecare zi să fii la Porțile Auschwitzului, acolo unde a fost o fabrică de moarte, așa cum nu a existat niciodată în istorie”.

E foarte important ca acest eveniment global, simbolic, la care eu și alții participăm în aceste zile, numit „Marșul Vieții” să fie un eveniment simbolic care să ajungă în casele voastre pentru că mă tem că avem nevoie să înțelegem de ce e nevoie de un marș al vieții. Zeci de mii de oameni de peste tot din lume s-au întâlnit în aceste zile la Auschwitz pentru a parcurge acel drum al morții de după război”, a spus Mihai Gâdea.

„Este cineva care are meritul că România e la înălțime la acest eveniment, este bine reprezentată. Sunt multe personalități din România care au înțeles cât de important este să fie în locul acesta. Poate ați auzit despre acest nume. Tova Ben Nun este președintele Centrului Educațional Lauder Reut și este sufletul pentru cei care au venit din România la acest eveniment”.

Tova Ben Nun, președintele Centrului Educațional Lauder Reut- „Mulțumesc Antena 3 că ați răspuns pozitiv la o simplă scrisoare, v-am invitat să fiți alături de noi, să parcurgeți acest traseu, unde oameni nevinovați au fost duși și îngropați de vii și au fost arși. Vreau să-i mulțumesc doamnei prim-ministru că și-a făcut timp să fie alături de noi și toată delegația de miniștri și de consilieri de stat. Acest lucru înseamnă că înțelegem cu toții că dacă nu o să punem accent pe educație ca să nu se mai întâmple aceste evenimente, nu se va schimba lumea.

Acest eveniment se datorează unei gândiri foarte serioase, din motive care se întâmplă astăzi în Europa, în lume. Vreau să-i mulțumesc și domnului ambasador al statului Israel, împreună ne gândeam cum să facem mai mult. Este a cincea ediție pe care o realizăm din România și e prima ediție în care prim-ministrul României și o delegație foarte importantă din România este alături de noi. România a făcut un pas mare pe partea de educație în subiectul Holocaustului. În seara asta dorim să transmitem un mesaj că trebuie să înțelegem că copiii care sunt aici în sală trebuie să transmită mai departe acest eveniment din istoria celui de-al Doilea Război Mondial. Faptul că există cursuri de predare a Holocaustului, tot nu ajunge la toate școlile”.

Ambasadorul Israelului în România, David Saranga, a povestit experiența cumplită prin care a trecut vecina lui din Israel, singura supraviețuitoare a Holocaustului din familia sa.

Ambasadorul Israelului în România, David Saranga- „Eu m-am născut la Tel Aviv. În anii 70 erau în Israel mulți supraviețuitori ai Holocaustului. Fiecare persoană a avut un prieten, a avut un vecin, a avut pe cineva care a suferit în timpul Holocaustului. Eu țin minte această poveste pe care a avut-o vecina noastră. Ea a povestit că a fost aici, în Auschwitz, când era în drum spre camera de gaze și a început ploaia și oamenii respectivi au zis hai să așteptăm puțin. Ei erau în drum spre camera morții. Și au început să bombardeze Auschwitz. Ea a supraviețuit, toată familia ei a murit, ea a fost singura care a rămas în viață. După război a venit în Israel, s-a căsătorit, a avut o familie. Asta e unul dintre lucrurile pe cae noi, israelienii, le simțim. Statul Israel e un stat puternic.

Premierul României, Viorica Dăncilă, a participat la „Marșul Vieții” pentru „ a arăta solidaritate”, „pentru a trage un semnal de alarmă tuturor celor care încă mai cred în negarea Holocaustului sau mai au manifestări antisemite”.

Viorica Dăncilă- „Marșul Vieții, între Lagărele de concentrare Auschwitz și Birkenau, este un eveniment tulburător, este o procesiune simbolică pentru cei de aici, prin care refac ultimul drum al celor care au fost uciși în lagărele de concentrare. Călcând pe urmele lor cred că vor să transmită suferința, calvarul noilor generații. Participarea mea la Marșul Vieții îmi confirmă dimensiunea obligației morale pe care trebuie să o avem toți, de a lupta împotriva oricărei forme de antisemitism, xenofobie și ca astfel de drame să nu mai aibă loc. Am ales să particip la acest eveniment pentru a arăta solidaritate. Am ținut să particip la acest eveniment pentru a trage un semnal de alarmă tuturor celor care încă mai cred în negarea Holocaustului sau mai au manifestări antisemite. Am ținut să particip la acest eveniment, în calitate de prim-ministru al României, pentru că în ultimul timp, în România, s-au luat foarte multe măsuri. Legislația română condamnă ferm orice manifestare antisemită sau de negare a Holocaustului. Legislația României a definit antisemitismul cu termenii utilizați de Alianța Internațională pentru memoria Holocaustului. Am ținut să mă alătur acestui marș și pentru că, în această perioadă, noi deținem președinția rotativă a Cosiliului UE și pentru că am înțeles cât de important e să lupți împotriva antisemitismului”.