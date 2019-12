Mihai Gâdea lansează provocarea anului: Cine este românul cel mai bun?

Este vorba de un sondaj cu titlul: "Cine este românul cel mai bun?"

"Ne aflăm la finalul unui an în care și de această dată, după o serie întreagă de ani, ura a fost cea care a dominat în societatea românească. Vă propun și sper să vă implicați într-un vot care s-ar putea să fie cel mai important vot pe care l-ați dat în ultimii ani: cine este românul cel mai bun?

S-ar putea ca întrebarea mea să vi se pară destul de nepotrivită într-o societate în care ne-ar fi foarte ușor să face un top cu cei mai răi români. Vreau să vă propun un exercițiu. Ceea ce se va întămpla nu este doar votul pentru un concurs pe care noi îl lansăm în această ediție.

Cred că ar putea să fie un exercițiu de a-i căuta pe românii foarte buni, iar poveștile pe care le veți vedea, pentru că eu am de fapt opt propuneri, ar putea să fie începutul în a clădi ceva cărămidă cu cărămidă. Cu cât vom fi mai conștienți de cei care sunt mai buni între noi cu atât cred că ei ar putea să fie niște exemple puternice în societate", a spus Mihai Gâdea.

1. Părintele Tănase de la Valea Plopului

Încă de la începutul anilor ’90, părintele Tănase a pus bazele unei comunități de ajutorare a copiilor abandonați, a celor fără părinți și a tinerilor alungați din căminele de copii după ce au trecut de vârsta majoratului.

Mihai Gâdea i-a făcut o vizită și a descoperit lucrurile minunate pe care părintele le face din dragoste pentru oameni și pentru copii în special.

"Am mers într-un loc foarte frumos acolo unde un părinte hrănește în fiecare zi peste 400 de guri. Are 43 de case pe care le-a construit sau pe care le-a luat din Bucovina și cei mai mulți dintre ei sunt copii, dar mai sunt și mamele lor, dar și niște vârstnici.

Nu ați văzut așa ceva! Era un loc gol, între dealuri, și a făcut o minunăție. E unul dintre cele mai frumoase lucruri pe care le-am trăit, sub aspectul întâlnirii unor oameni", a spus Mihai Gâdea.

Părintele Nicolae Tănase a explicat de unde a pornit totul:

"Nu am avut nicio idee. Am avut un dezastru interior creat de poetul Ioan Alexandru, îndată după decembrie '89, și de la Bobotează încolo, în 1990, am umblat prin maternități și prin secțiile de ginecologie ca să încercăm să oprim măcelul care totuși s-a ridicat la 1.200.000 de copii avortați, inclusiv copii avortați în 8 luni prin cezariană.

Atunci, noi am început să luptăm și într-un an de zile ne-am trezit cu 13 copii în brațe. Și cu echipa aceasta formată de Ioan Alexandru, la Kilometrul 0, la mormântul Sfântului Constantin Brâncoveanu noi ne-am tot adunat, ne-am rugat și am acționat. Și când ne-am trezit cu 13 copii, într-o noapte și o zi, i-am distribuit în sat, neavând nici biserică terminată, nici casă parohială", își amintește părintele Tănase.

2. Nicoleta Şimandan - Arad

Nicoleta Șimandan este românca din Arad care a văzut reportajul jurnalistei Antena 3 Yevgeniya Kironaki despre românii din Ucraina care nu știau că sunt români și a decis să acționeze. Așa a ajuns să salveze viața unei minunății de fată. Kamila.

"A fost un sentiment atât de puternic încât nici nu puteam să stau. Era o zi ploioasă de noiembrie încât nimic nu te încuraja să o iei spre Ucraina, o țară în care nu am fost niciodată, i-am spus soțului meu: Haide să mergem. Simt foarte puternic că trebuie să ajungem acolo. Nu știu de ce. Vom lua legătura cu familia Pătraș ca să vedem ce nevoi ar fi în acea localitate. Mai urgente pe care trebuie să le rezolvăm. Sunt familii care nu ai nici sobe, era noiembrie, începea frigul și zăpadă. Niște sobe e nevoie, niște îmbrăcăminte, niște alimente. Nu am simțit că trebuie să mă bat pentru această viața. Mi-am dat viața în mâna lui Dumnezeu pur și simplu. Am fost într-un moment în care am fost la limită. Și în acel moment îmi aduc aminte rugăciunea mea către Dumnezeu, de abandonare completă: Doamne, nu știu care e planul tău pentru mine, care e sensul vieții mele pe acest Pământ. I-am spus: Doamne, vreau să văd că tu ai un plan cu viața mea! Minunea s-a întâmplat cu mine. Aveam eu planurile mele, agenda mea de ce trebuie să fac pentru a crește, dar în acel moment mi-am spus așa: Doamne, vreau să fiu glasul celui care nu ar glas! Vreau fa tu să-ți împlinești planul pe care tu îl ai cu mine.

Ajungând în Ucraina, știu că era noapte și ea mi-a ieșit în cale cu doi copilași, avea un trup atât de firav. Am coborât din mașină, dârdăia de frig, am luat-o în brațe și acel moment m-a impactat atât de mult. Am întrebat familia Kamilei și pastorul John: Mi-au spus că nu are nicio șansă. Medicii au spus că este la limită. Nu știam cum va continua povestea. Dar ea a rămas în sufletul meu atunci. Venind din ucraina în România, mi-au amorțit picioarele. Toți ai mei mi-au zis: Trebuie să te vadă un medic din Ungaria. Cu o zi înainte să ajung la medicul din Ungaria mi-a venit imaginea Kamilei în minte. Mi-am zis: E șansa Kamilei! Trebuie să fac rost de RMN-ul ei. Poate și pentru ea este o șansă. Nu aveam niciun gând vizavi de mine. Parcă simțeam că e pentru ea. Medicul de acolo mi-a spus: Se poate face, dar e operație foarte riscantă. M-am prins de firul acela de speranță și credeam din toată inima că lucrurile pot să se întâmple frumos! Dumnezeu a pregătit atât de frumos lucrurile, Dumnezeu mi-a pus lucrurile în brațe și mi-a spus: Ia-le!"

Mărturia cutremurătoare a Nicoletei Șimandan:

