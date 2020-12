Mihai Voropchievici, despre semnele anului 2021: "Urmează fericire şi bunăstare pentru toţi"

Întrebat de realizatorii emisiunii "Exces de Putere", Adrian Ursu şi Oana Zamfir cum va fi anul 2021, numerologul Mihai Voropchievici a răspuns:

"Românul spune că după ploaie şi furtună mai vine şi vreme bună. Vine şi vreme bună dar în condiţiile în care vrea vremea sau vor vremurile. Oricum, anul ăsta 2020 a fost un an de limitare a drepturilor omului, iar anul care vine este un an universal 5. Adică, adunăm 2+0+2+1=5 şi ne dă un an universal 5.

Asta înseamnă că, noi am scăpat de vicisitudinile anului cu încărcatură 4, care 4 este o cifră a morţii, a rigorilor şi a constrângerilor omului. Iar anul 5 este an de expansiune a omului, partea benefică. Deci este un an în care sfârşitul neplăcerilor de ordin fizic este omniprezent dar nu de la 1 ianuarie".

Mihai Voropchievici: "Ţara noastra este încă un pic suferindă"

"Ţara noastră este încă un pic suferindă. Vom prece prin ianuarie şi februarie prin convalescenţă un pic, adică ne vom linge rănile. Începem să punem cap la cap ceea ce vrem să facem, deci e cazul să trecem la treabă. Neplăcerile s-au terminat. Ce urmează: bunăstare, fericire şi veselie pentru toţi", a spus numerologul Mihai Voropchievici pentru Antena 3.

