Mii de case avariate de cutremure în Gorj şi Arad, în 2023 | Daune de 6,5 milioane de euro plătite

4.900 de cutremure s-au produs, anul trecut, la noi în ţară. Cele mai multe dintre ele, peste 4.000, au avut loc în județul Gorj, arată datele Institutului Național pentru Fizica Pământului.​

Au fost afectate şi au avut nevoie de reparaţii în jur de 3.200 de locuinţe, iar daunele plătite celor care aveau asigurări împotriva dezastrelor au ajuns la 6 milioane şi jumătate de euro. Şi asta, doar în Arad şi Gorj.

Practic, asigurarea obligatorie pentru inundații, cutremure și alunecări de teren s-a dovedit cea mai sigură și rapidă modalitate de a salva bugetul familiei într-o situație de dezastru.

Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pământului, din cele peste 4900 de cutremure care au zguduit România anul trecut, aproape 4200 au avut loc doar în județul Gorj. Acolo, 3200 de locuințe au fost avariate și au avut nevoie de reparații.

Daunele plătite celor care au încheiat din timp polițe de asigurare împotriva dezastrelor s-au ridicat la 6,5 milioane de euro, doar în județele Gorj și Arad. Asigurarea obligatorie pentru inundații, cutremure și alunecări de teren s-a dovedit cea mai sigură și rapidă modalitate de a salva bugetul familiei într-o situație de dezastru.

În februarie, anul trecut, în județul Gorj, s-au produs 960 de cutremure în doar zece zile, cel mai puternic având magnitudinea de 5,7 grade. A fost ceva ce nici locuitorii, nici seismologii nu mai văzuseră până atunci.

​Șocul a fost imens pentru cei care s-au trezit că nu mai pot locui în casele distruse de seisme și nu au nici bani pentru reparații.

Peste 6,5 milioane de euro, daune plătite

​În comuna Arcani din Gorj, peste 250 de case au fost afectate. Printre ele și locuința unui bătrân de 94 de ani al cărui fiu a avut grijă să o asigure din timp.

"Cu ocazia cutremurului de la Gorj, au fost avariate vreo 3200 de locuințe care au fost reparate cu banii din asigurări. Asta în condițiile în care în județul Gorj doar 9% din locuințe erau asigurate la momentul cutremurului. Vă dați seama, în realitate, câte case au fost avariate pentru care nu există niciun fel de despăgubire", a spus Cosmin Tudor, director general adjunct PAID.

Anul trecut, la întoarcerea din vacanță, corespondentul din Gorj Antena 3 CNN, Gabriela Mladin, și-a găsit zidurile casei fisurate, după cutremure.

"Am observat iniţial gardul care era foarte fisurat. Pe gard însă nu aveam asigurare şi apoi, la o verificare mai atentă, am văzut acele fisuri în exteriorul clădirii. Evident, am verificat şi interiorul.

Despăgubirea pe care eu am primit-o este de 11.800 și da acoperă toate aceste pagube produse în urma cutremurelor", a spus Gabriela Mladin.

"După cutremurele din Gorj și Arad, 4000 de familii și-au reparat casele cu banii din despăgubire, din asigurări. Noi am început plățile la 8 zile după cutremur, pentru cei care au adus actele repede, ceilalți au fost despăgubiți ulterior.

Am plătit peste 6,5 milioane de euro", a precizat Irinel Dinu, director daune PAID.

Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pământului, în 2023, din cele peste 4900 de cutremure care au fost înregistrate în România, aproape 4200 au avut loc doar în județul Gorj.

"Recomand tuturor să se pună la adăpost. Este vorba despre o sumă foarte mică, anuală pentru această asigurare și iată că este extrem de de benefică", a mai spus Gabriela Mladin.

Seria de cutremure din Oltenia s-a simțit atât în plățile făcute de asiguratori ca daune, cât și în vânzările de asigurări de locuință.

În Gorj, în acest moment, sunt peste 21 de mii de poliție de asigurare obligatorie în vigoare, dar asta înseamnă doar 13% din locuinţe, iar în Arad, peste 46 de mii, adică doar puţin peste 22% din locuinţe.