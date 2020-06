Mii de credincioși, în pelerinaj la Moaștele Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, în plină pandemie de coronavirus

Astăzi, credincioșii sărbătoresc Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul, denumită popular Sânzienele. În curtea Bisericii Sf. Gheorghe din Suceava, încă de la primele ore ale dimineții, s-a făcut Sf. Maslu, Agheasma, iar apoi s-a citit Acatistul Sf. Ioan Botezătorul, urmat de Acatistul Sf. Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava. La Sfânta Liturghie participă înalți ierarhi ai Bisericii, precum Înaltpreasfinția Sa Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, și Sfinția Sa Părintele Vicar Damaschin Dorneanul.

Încă de la primele ore ale dimineții de marți, Sfintele Moaște ale Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava au fost scoase din Biserica Sf. Gheorghe, acolo unde stau peste an, și au fost depuse în baldachinul din curtea mănăstirii.

În fiecare an, credincioșii trec prin interiorul baldachinuluiși urmează un traseu de pelerinaj prin care sunt îndrumați către Sfintele Moaște.

Reprezentanţii bisericii spun că au luat toate măsurile pentru ca regulile impuse în starea de alertă să fie respectate. Circuitul este organizat împreună cu Poliția Locală și cu Jandarmeria pentru ca românii să respecte măsurile impuse în starea de alertă.

Sicriul cu moaștele Sfântului Ioan cel Nou va fi ținut în curtea bisericii până miercuri, la ora 18. Moaștele vor fi plimbate astăzi, în jurul prânzului, pe străzile orașului Suceava, în timpul Marii Marii Procesiuni.

Credincioșii au venit să se roage pentru ca noul virus să dispară

”Numai Sfântul și Bunul Dumnezeu m-a ajutat în viață, pentru că numai aici am venit, la biserica asta. Toate necazurile pe care le-am avut s-au rezolvat închinându-mă și rugându-mă la Dumnezeu și Sfântului Ioan cel Nou”, iar Luminița, o femeie foarte credincioasă, ne-a spus: ”Când am avut o apăsare sufletească am venit aici și pot să spun că am simțit cu adevărat ajutorul. Sfântul Ioan a făcut într-adevăr întotdeauna numai minuni și m-a ajutat mult”, a spus o femeie de 80 de ani pentru Monitorul de Suceava.

Mulți credincioși au venit de departe pentru a participa la slujbă și au fost nevoiți să își petreacă noaptea în curtea mănăstirii. Este și cazul unei femei, Elena, care a făcut tot posibilul să fie prezentă. ”L-am simțit și ne protejează, ne apără de cumpene, de necazuri, de tot ce se întâmplă. Mă rog la el să oprească și virusul ăsta care s-a abătut asupra noastră”.

Mii de credincioși, în pelerinaj la Moaștele Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava