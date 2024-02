Milioane de oameni se revoltă împotriva politicilor OMS

Reprezentanții fermierilor din patru țări au protestat în fața Centrului Internațional de Convenții din Panama City. Ei sunt nemulțumiți de discuțiile referitoare la interzicerea tutunului, care i-ar lăsa fără locuri de muncă.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Astăzi a început în Panama o reuniune mondială împotriva tutunului, care are ca scop stoparea consecințelor nocive ale fumatului. Delegați din peste 180 de țări se reunesc în Panama City pentru întâlnirea bienală, care se va concentra pe publicitatea și sponsorizarea tutunului, precum și pe noile produse alternative, cum ar fi produsele care încălzesc tutunul și țigările electronice.

Reuniunea are loc sub egida Convenției-cadru pentru controlul tutunului (FCTC), care este primul tratat global de sănătate publică din lume. Este, de asemenea, primul tratat negociat sub auspiciile Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) și este unul dintre cele mai larg adoptate tratate din sistemul Națiunilor Unite.

FCTC este un tratat obligatoriu din punct de vedere juridic care impune țărilor să pună în aplicare măsuri pentru a reduce consumul de tutun și expunerea la fumul de tutun. Atunci când este pusă în aplicare în mod eficient, FCTC este un instrument puternic de reducere a consecințelor la nivel mondial ale produselor din tutun asupra sănătății, vieților și economiilor.

O delegație numeroasă de lucrători din domeniul tutunului din țări precum Columbia, Panama, Honduras și Nicaragua cere însă tratament diferit din partea organizațiilor internaționale antitabac și respectarea unei tradiții care datează de peste 500 de ani.

Aceste grupuri încearcă să se facă auzite în apărarea celor cateva milioane de familii implicate în producția de trabucuri premium (realizate de artizani specializați în domeniu), majoritatea comercializate pe piețele europene.

"Excluderea" și "lipsa de transparență" este ceea ce îi îngrijorează cel mai mult pe demonstranții care s-au deplasat în capitala panameză pentru a-și revendica spațiul și a cere să fie luați în considerare atunci când este vorba de luarea unor măsuri, cele mai multe dintre ele radicale.

"Influența culturală a producției de trabucuri premium merge dincolo de proces. Este parte integrantă a valorilor noastre familiale și comunitare, precum și a patrimoniului și a propriei noastre istorii", spune Eliodoro Campos Castillo, reprezentant al Federației Cultivatorilor de Tutun din Columbia, într-o declarație pentru Antena 3 CNN.

Aceștia fac apel la "bunul simț" pentru a stabili punțile necesare pentru consens și progres în ceea ce privește politicile pe care toată lumea dorește să le vadă îndeplinite în domeniul sănătății cetățenilor, fără ca prețul de plătit să sacrifice milioanele de producători care astăzi nu găsesc o soluție viabilă pentru afacerile lor.

Omar Rodriguez a scris până acum patru cărți despre cultivarea tutunului și tradițiile care sunt legate de asta. El însuși fermier de tutun în Nicaragua, spune pentru Antena 3 CNN că viața oamenilor este dată peste cap de noile politici. "Guvernele naționale nu ne ajută cu nimic, nu există un plan ca, odată cu interzicerea utilizării tutunului, fermierii să își găsească o altă activitate. Nu ne susține nimeni, nu există subvenții de la stat".

"Utilizarea tutunului în regiunea noastră datează de acum 2.000 de ani î.Hr., când strămoșii noștri, mayașii, aztecii, aravacas și alții, îl foloseau în ceremonii spirituale, medicinale și recreative. Aceste culturi antice au recunoscut valoarea spirituală și socială a tutunului, punând bazele unei culturi înfloritoare care continuă să existe. În timpul secolului al XIX-lea, America Centrală și Columbia au apărut ca centre ale industriei de țigări de calitate superioară din regiunea noastră. Influența culturală a producției de trabucuri premium merge dincolo de proces. Este o parte integrantă a valorilor familiei și comunității noastre, precum și a moștenirii și a propriei noastre istorii" spune și Andres Araus, producător de tutun din Panama.

Doar că reprezentanții FCTC încearcă să ignore pledoariile oamenilor ieșiți în stradă. De altfel, aceștia sunt cunoscuți pentru modul închis în care iau deciziile, de multe ori neluând în seamă studii științifice care contravin opiniilor lor sau exemple factuale de politici publice care au fost aplicate cu succes, fără interdicții drastice.