Sorin Cîmpeanu: ”A fost stabilită poziționarea vacanței mobile din luna februarie!”

”S-a agreat ca numărul minim de note pentru o disciplină să fie egal cu n+3 unde n este numărul de ore alocate săptămânal pentru a anumită disciplină. Altfel spus, pentru o disciplină care are două ore pe săptămână, într-un întreg an școlar vor fi necesare cel puțin cinci note. Profesorul are totală autonomie în evaluarea ritmică pe parcursul întregului an școlar.

Al doilea subiect. A fost stabilită poziționarea vacanței mobile din luna februarie în întreg sistemul național de învățământ. Sunt 30 de județe care au decis ca vacanța din luna februarie să fie în ultima săptămână, sunt 10 județe care au decis ca vacanța să fie în cea de a treia săptămână din februarie, este vorba de județele Argeș, Bihor, Bistrița Năsăud, Călărași, Cluj, Dâmbovița, Gorj, Hunedoara, Teleorman și Prahova și sunt Bucureștiul și Suceava care au decis ca săptămâna de vacanță din luna februarie să fie în cea de a doua săptămână. Deci două județe au decis în a doua săptămână, 10 județe au decis în a treia săptămână, și 30 de județe au decis în ultima săptămână din februarie”, a declarat Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu.