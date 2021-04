Ministrul Sănătății a decis suplimentarea locurilor la ATI. Vlad Voiculescu: "Avem 70 de paturi cu oxigen la Fundeni"

"Sunt trei măsuri asupra cărora ne-am concentrat (...) Prioritățile au fost așa: prima dată am mers către spitale la care ne-ar fi plăcut să nu trebuiască să apelăm. Am mers pentru suplimentarea paturilor. Am mers către spitalul Fundeni, avem acolo un număr de 70 de paturi cu oxigen și un număr de 14 paturi de ATI, care sunt fie disponibile deja fie în pregătire. Am mers către Institutul Oncologic București, avem un număr de cinci paturi de ATI și avem cinci paturi pentru terapie acută care sunt disponibile la Institutul Oncologic București.

Sunt 35 de paturi cu oxigen la Spitalul Colentina, două paturi de ATI la Spitalul Georta. La Colțea 16 paturi cu oxigen și avem și o creștere a numărului de paturi avizate în unitățile mobile. Acele unități pe care le găsiți în curțile spitalelor precum Nasta, Victor Babeș. Vorbim de o creștere de 8 la 12 paturi la fiecare mașină și vorbim despre creșterea la 45 a paturilor de ATI de la Spitalul Pantelimon. Începând de luni vom avea 12 paturi în plus la Victor Babeș în București", a declarat Vlad Voiculescu, în timpul unei conferințe de presă.

Regândirea și optimizarea fluxurilor medicale

"A doua măsură pe care am luat-o este regândirea și optimizarea fluxurilor medicale. Este o măsură în curs, ce are două obiective. Primul, reducerea presiunilor de pe UPU, pe lângă cifrele pe care le vedem zilnic de pacienți internați în ATI, sunt și pacienții care se află, uneori pentru mai mult timp decât ar trebui în UPU. Pentru a degreva vom încerca lărgirea centrelor de evaluare și deschiderea de centre de evaluare pentru forme non-severe. Este un efort în care vom fi sprijiniți de Spitalul Monza, Spitalul Victor Babeș, Spitalul Județean Ilfov și sperăm de Centrul Caraiman.

Al doilea obiectiv al regândirii fluxurilor medicale este acela al redirecționării urgențelor de patologie non-covid către alte spitale care până în prezent nu au oferit îngrijire de urgență. Mai exact, anumite spitale de cronici care, deși au baza materială și baza umană pentru a oferi îndirjire urgențelor, nu au făcut-o întotdeauna", a anunțat Voiculescu.

"Cea de-a treia măsură este cea a concentrării tuturor forțelor în perioada următoare pe ceea ce este exigența momentului, îngrijirea pacienților cu COVID-19. Da, ar putea să însemne amânarea unor operații elective, ar putea să însemne ca anumite secții și resurse umane vor fi concentrate pe tratarea pacienților COVID-19. Evident, acest lucru vine cu un cost (...) sunt costuri pentru cei care deja au avut de suferit în urma acestei pandemii. Avem o grijă deosebită pentru pacienții non-covid. Prin modificarea Ordinului 555, am încercat să definim fluxuri separate pentru îngrijirea pacienților. Am cerut accelerarea ritmului de vaccinare, vom avea vaccinuri pentru toată lumea. Prioritatea zero e cea de a salva vieți", a mai adăugat ministrul Sănătății.

