Ministrul Agriculturii faţă în faţă cu datele care arată că cerealele din Ucraina au intrat în România, în ciuda interdicţiei

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a comentat datele publicate de Institutul Național de Economie Agrară din Ucraina, care arată că România ar fi ocupat primul loc în clasamentul celor mai mari importatori de produse agricole ucrainiene.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a vorbit şi despre câţi bani a pierdut agricultura din România, de la declanșarea războiului din Ucraina, respectiv câte cereale ar fi întrat în ţara noastră, în ciuda interdicțiilor.

"În momentul de față știm foarte bine că atunci când a început războiul în Ucraina, practic, piața de cereale la nivel mondial s-a dezechilibrat.

Practic, o tonă de grâu în anul în care a fost acest război era undeva la 1,8 lei pe kilogram, asta înseamnă 1.800 lei pe tonă și după reglarea tuturor lu lucrurilor care s-au întâmplat atât în piața mondială de cereale, prețul cerealelor în momentul de față este undeva la 0,9 lei.

Dar cred că atât cei care aduc contracte către fermieri, vorbim de contractele Future pe care le aduc către fermieri să fie încheiate până la sfârșitul lunii februarie.

Cred că prețurile cerealelor vor crește și bineînțeles, fermele din România, cu toate formele de sprijin pe care noi le avem deja publicate în Monitorul Oficial, vorbim aici de un grant de 100 euro pentru toate culturile din toamna anului 2022, 100 euro pe hectar. În sectorul zootehnic vorbim de 100 euro pe cap de animal și în sectorul suin 100 euro, cât şi la păsări 100 de euro.

Plăți directe către fermieri în anul 2024 va fi de 3,3 miliarde de euro. Pe lângă aceste plăți directe granturi către fermierii români.

Uniunea Europeană anul trecut au alocat 29,7 milioane de euro. Guvernul României am venit în completare cu încă 30 de milioane de euro și am reușit ca 50% din consumul de motorină în anul 2023 să fie de 3,63/l asta pentru motorina de agricultură. În anul 2023 asta însemna peste 50% din prețul la pompa la motorină. Anul acesta am dat deja actul normativ, vom suporta 25% din acciza utilizată în agricultură. Asta înseamnă undeva la peste 2 lei pe litru de motorină. Sunt foarte multe date către fermieri, adică plăți directe. Vorbim de 3,3 miliarde de euro.

O parte vin de la buget, o parte de la Uniunea Europeană. 1,9 miliarde vin de la Uniunea Europeană și diferența până la 3,3 miliarde sunt date de Guvern", a mai spus ministrul Agriculturii, Florin Barbu.

Cât grâu a importat România din Ucraina

Întrebat apoi cât grâu a importat România din Ucraina ministrul Florin Barbu a subliniat că România nu a importat grâu din Ucraina.

Declarația ministrului o contrazice pe cea a lui Nicola Puhaciov, care este adjunctul directorul Institutului Național de Economie Agrară din Ucraina, care spune pe site-ul Institutului Național de Economia Agrară din Ucraina următoarele:

"În premieră, România a ocupat primul loc în clasamentul celor mai mari importatori de produse agricole ucrainiene, achiziționându-le anul trecut pentru suma de 2,875 milioane de dolari.

În 2023, ponderea acestei țări în exportul intern de alimente agricole era de 13% China ocupa locul doi în clasament.

Totodată, din punct de vedere valoric a crescut volumul achizițiilor de produse agricole ucrainiene.

Dacă în 2022 valoarea livrărilor din Ucraina către această țară se ridica la 1,888 milioane de dolari, în 2023 au crescut cu aproximativ 18%.

Anul trecut, ponderea Chinei în exporturile interne produse agroalimentare s-a ridicat la 10%. Sigur, dacă vorbim de produse agroalimentare, putem vorbi de zahăr, unde România produce decât 23% consum. Declarația se referea la produse agroalimentare. România nu a importat cereale pentru că importurile au fost interzise prin decizia Uniunii Europene.Ulterior, statul român cu statul ucrainean am decis un act normativ prin care licențiem decât fermierii și procesatorii care vor să importe produse agricole. Vorbim aici de grâu, porumb, rapiță, floarea soarelui.

La Ministerul Agriculturii s-au depus șapte cereri, dar nicio cerere nu este aprobată de import de cereale din Ucraina", a spus ministrul Agriculturii, Florin Barbu la Antena 3 CNN.