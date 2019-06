Ministrul Carmen Dan a transmis public condoleanţe familiei care şi-a pierdut trei copii, luaţi de viitură

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a transmis public condoleanţe familiei care şi-a pierdut trei copii, luaţi de viitură, în judeţul Prahova şi a declarat că forţele de intervenţie, dar şi voluntarii fac "eforturi deosebite" pentru a-l găsi pe cel de-al patrulea.



"Vreau să transmit public condoleanţe pentru familia Toader, care a trecut printr-o mare tragedie, cauzată de pierderea a trei copii. Pe cel de-al patrulea, un băieţel de 2 ani şi 6 luni, vă asigur că toată lumea îl caută cu întreaga determinare, forţele de intervenţie, dar şi voluntarii fac eforturi deosebite pentru a-l găsi pe Iacob. Mama copiilor este în continuare în Spitalul Judeţean Prahova, este sub asistenţă medicală şi consiliere psihologică. Am discutat astăzi de mai multe ori cu prefectul judeţului Prahova şi vreau să asigur că voi face toate demersurile pentru a acorda întreg sprijinul acestei tinere familii, care este greu încercată", a spus Carmen Dan, într-o declaraţie de presă.



Potrivit acesteia, e foarte important ca cetăţenii să fie informaţi şi să urmeze întocmai recomandările autorităţilor când se anunţă schimbări ale vremii.



"Am să dau şi un exemplu, raportat chiar la această situaţie tragică din localitatea Sângeru. Au existat ieri două avertizări meteorologice de cod portocaliu, prima la ora 11.00, cu intrare în vigoare de la ora 15.00 şi care viza cantităţi de apă de 40-50 litri/metru pătrat şi izolat până spre 80 de litri pe metru pătrat, iar a doua, care a fost emisă la ora 14.23, tot de cod portocaliu, care atenţiona asupra riscului de precipitaţii abundente şi de grindină. Cea de a doua avertizare a fost de tip nowcasting, adică cu intrare în vigoare imediată. Prima avertizare s-a comunicat către toate primăriile, iar a doua, tocmai pentru că era cu intrare în vigoare imediată, a făcut obiectul unui mesaj RO-Alert, care s-a transmis, conform datelor noastre, în jurul orei 14.50. Prima informaţie despre evenimentul tragic a fost primită la ora 16.15, când a fost recepţionat un apel de urgenţă, prin care se semnala că o persoană majoră cu patru copii au fost luaţi de apă (...) Atenţionez încă o dată şi îi rog pe toţi cetăţenii să aibă în vedere informaţiile transmise de autorităţi şi să respecte recomandările primite pentru a evita astfel de tragedii", a afirmat ministrul.