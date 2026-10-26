Ministrul Dezvoltării anunță că a găsit facturi neplătite de 2,5 miliarde de lei: „Cele mai vechi sunt din luna mai”

Depunerea de cereri de finanțare pentru proiectele de infrastructură prin programul "Anghel Saligny" a fost suspendată. Foto: Agerpres

Alexandu Stoica, ministrul Dezvoltării, a declarat, luni seară, la Antena 3 CNN, că la ministerul pe care îl conduce există facturi restante în valoare de 2,3 miliarde de lei în cadrul Programului Național de Investiții "Anghel Saligny". În plus, acesta a afirmat că ar mai fi şi alte facturi neachitate, de 2,5 miliarde de lei, dar care n-au fost încărcat încă în platformă. "Probabil că din lipsa banilor au decis să închidă platforma", a adăugat Stoica.

Banii aferenți Programului Național de Investiții "Anghel Saligny" s-au epuizat și nu se mai acceptă alte cereri pentru finanțare. Această situaţie a apărut încă de la începutul lunii septembrie.

Depunerea solicitărilor de transfer prin platforma digitală investiții.mdlpa.ro este suspendată din data de 11 septembrie 2026. Noi cereri urmează să poată fi depuse dacă vor fi suplimentate creditele bugetare aferente programului.

"(n.r - la ministerul pe care îl conduceţi ar fi fost găsite multe miliarde neplătite. facturi emise şi neachitate de 2,3 miliarde de lei. de când sunt?) Avem facturi vechi şi din luna mai. Avem facturi pe partea de investiţii locale: drumuri, canalizare, gaze. La momentul actual când s-a închis platforma, la data de 11.09.2026, erau facturi de 2,3 miliarde de lei. Iar după calculele noastre preconizăm că mai avem situaţii de lucrări, dar care nu sunt facturate şi neîncărcate în platforma ministerului, de aproximativ 2,5 miliarde de lei.

(în 11 septembrie platforma a fost închisă ca să nu mai fie încărcate facturi) Probabil că din lipsa banilor au decis să închidă platforma. O să am discuţii cu domnul ministru de Finanţe să încercăm să găsim o soluţie s-o redeschidem. Legea spune că, în lipsa creditelor bugetare, se poate închide platforma.

(facturi restante în PNRR 1,2 miliarde de lei) Mai avem 2400 de cereri de plată, avem 1,1 miliarde de lei. Banii sunt în bugetul ministerului. Avem foarte multe cereri finale", a declarat Alexandu Stoica, ministrul Dezvoltării.

Prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” se finanțează investiții de infrastructură locală aflate în diferite stadii de implementare, iar continuitatea acestora depinde de asigurarea resurselor bugetare necesare.