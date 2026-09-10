Încă o criză. S-au terminat banii din programul "Anghel Saligny". Cererile de finanțare sunt suspendate începând de vineri

Depunerea de cereri de finanțare pentru proiectele de infrastructură prin programul "Anghel Saligny" se suspendă începând de vineri. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Agerpres

Banii aferenți Programului Național de Investiții "Anghel Saligny" s-au epuizat și nu se mai acceptă alte cereri pentru finanțare, a anunțat, joi, ministrul interimar de resort, Cseke Attila.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a precizat că, în aceste condiții, depunerea solicitărilor de transfer prin platforma digitală investiții.mdlpa.ro este suspendată din data de 11 septembrie 2026. Noi cereri urmează să poată fi depuse dacă vor fi suplimentate creditele bugetare aferente programului.

Beneficiarii care au apucat să încarce în platformă cererile cu finanțare locală aprobată de 20% vor primi în continuare bani

Conform sursei citate, măsura nu se aplică beneficiarilor care se încadrează în prevederile OUG nr. 87/2025 - pentru stabilirea unor măsuri bugetare privind implementarea programelor naţionale din domeniul lucrărilor publice - care au încărcat în platformă hotărârile consiliilor locale sau județene, prin care au aprobat plata din bugetele proprii a 20% din suma estimată. Pentru acești beneficiari, sumele necesare au fost rezervate.

Pentru proiectele aflate în execuție, autoritățile locale pot continua lucrările prin utilizarea fondurilor proprii sau a altor surse legal constituite ori pot decide sistarea acestora, astfel încât să evite acumularea de arierate.

În cazul suplimentării bugetului programului în cursul acestui an, Ministerul Dezvoltării va informa beneficiarii și va relua transferurile.

Totodată, sumele aferente contribuției de la bugetul de stat care sunt achitate temporar din fondurile proprii ale beneficiarilor vor putea fi solicitate ulterior de la Ministerul Dezvoltării, pe perioada de valabilitate a contractelor de finanțare, a indicat ministerul.

Prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” se finanțează investiții de infrastructură locală aflate în diferite stadii de implementare, iar continuitatea acestora depinde de asigurarea resurselor bugetare necesare.