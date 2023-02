Ministrul Economiei, clarificări în dosarul măștilor neconforme de la MApN: "Au fost puse în vedere anumite restricții"

Directorul Romarm anchetat de Direcția Națională Anticorupție (DNA) în dosarul măștilor neconforme din spitalele MApN este în continuare în concediu de odihnă, potrivit Ministrului Economiei, Florin Spătaru.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Ministrul Economiei, Florin Spătaru, a declarat că acesta nu este incompatibil cu funcția, în ciuda anchetei.

De asemenea, Florin Spătaru a informat că directorul Romarm, anchetat de DNA, nu și-a dat demisia.

"Am solicitat Parchetului General clarificări privind statutul juridic. Am primit aceste clarificări. Compania Romarm funcționează cu o conducere interimară. Doamna director economic a societății are mandat să reprezinte societatea. Consiliul de administrație a luat act de răspunsul parchetului privind statutul juridic al domnului Țuțu.