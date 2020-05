Ministrul Economiei explică de ce românii plătesc cel mai scump gaz din Europa

Întrebat, joi seara, la B1, de ce românii plătesc cel mai scump gaz din Europa, ministrul Economiei, Virgil Popescu, a spus că s-a dezechilibrat piața odată cu apariția OUG 114.

„Piața a fost complet dezechilibrată în momentul apariției OUG 114 care, practic, a plafonat prețul la producător. Acel 68 de lei, la vremea aceea, era 68 de lei cu mult sub prețul piețelor regionale, iar prețul la consumatorul casnic și la consumatorul industrial a rămas cel puțin la același nivel. La industrial chiar a crescut. Practic, această diferență de preț s-a dus în buzunarul furnizorilor”, a spus Popescu.

Potrivit ministrului, profitul s-a mutat de la producători la furnizori nu numai î privința gazelor naturale, ci și la energia electrică, companiile de stat Hidroelectrica și Nuclearelectrica fiind afectate.

„A fost o golănie făcută pe față de Dragnea și de PSD la acea vreme. Cred că domnul Vâlcov era creierul, pentru că la acea vreme dumnealui era creierul economic al PSD. O golănie pe care noi, cei care am preluat guvernarea în 4 noiembrie, ne-am asumat că abrogăm și am abrogat. Am negociat cu Comisia Europeană pentru că acea OUG 114 ne-a adus și într-un infringement cu Comisia Europeană și am promis și ne ținem de cuvânt: liberalizarea prețului la gaze naturale începând cu data de 1 iulie și a energiei electrice începând cu 1 ianuarie 2021”, a spus ministrul.

Ministrul Economiei a afirmat că în paralel cu liberalizarea prețului la gaze naturale va exista un program de gaze în așa fel încât gazul să fie accesibil pentru consumator, „nu numai pentru cei 2 furnizori mari care cumpărau cantitate”.

Virgil Popescu este de părere că întreg sistemul trebuie astfel regândit încât să fie pachete mai mici pentru ca tot consumatorul să poată achiziționa.

Potrivit ministrului, schimbarea furnizorului nu este obligatorie, iar ceea ce fac acum cei care trimit oferte sunt „golănii”.