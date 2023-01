Ministrul Energiei a cerut noi demiteri de la conducerea CE Oltenia, după accidentul în care au murit trei mineri

Ministerul Energiei, Virgil Popescu a mai cerut două demisii după tragedia de la Complexul Energetic Oltenia. Anunțul a fost făcut în timpul unei vizite inopinate la Hidroelectrica, pentru verificarea condițiilor de lucru.

Virgil Popescu spune că activitatea de protecție a muncii în Complexul Energetic Oltenia (CEO) a existat doar formal. Acesta a solicitat schimbarea coordonatorului responsabil de protecția muncii a CEO și directorului responsabil de achiziții.

"Raportul preliminar va fi trimis CE Oltenia. Practic, responsabilităţile în cadrul tragediei de la Jilţ Sud sunt în curs de anchetare. Noi nu facem anchetare penală. Vreau să subliniez această diferenţa între această anchetă penală şi administrativă", a spus ministrul.

"În urma raportului preliminar aş vrea să vă prezint concluziile. Voi solicita Consiliului de Supraveghere al CE Oltenia eliberarea din funcţie a directorului general, respectiv a domnului Daniel Burlan şi Marius Negru.

Punerea în pericol a vieţilor unor angajaţi este inacceptabilă. Din păcate, acest lucru s-a întâmplat la CE Oltenia şi folosirea unor maşini vechi de 40 de ani este inadmisibilă. Gradul de uzură este conform duratei", a spus Popescu.

Corpul de Control trimis de ministrul Energiei a identificat că existau mașini de transport persoane disponibile și nu trebuia folosit vehiculul implicat în accident.

Cei care au decis să fie folosită acea mașină, trebuie destituiți, spune Virgil Popoescu. Acesta apreciază că a fost o gravă eroare de management. Șeful de carieră trebuie schimbat, spune el.

Ministrul Energiei a mai solicitat conducerii CEO un plan de măsuri, în maxim 15 zile, pentru personal, mai exact echipament și transport în siguranță pentru mineri, și drumuri de acces conforme.

Virgil Popescu, întrebat dacă își dă demisie după tragedia de la Jilț Sud

Virgil popescu a fost întrebat de jurnaliști dacă își dă demisia . Ministrul Energiei a spus că nu comentează, doar că i se pare de joasă speță ca politicienii să exploateze o astfel de tragedie pentru a demisiona el.

Comentariul vine în contextul în care Cosmin Popescu a cerut duminică demisia lui Virgil Popescu. PSD a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj al șefului CJ Gorj, adresat ministrului Energiei.

"Virgil Popescu, DEMISIA! Ești inuman! Politețurile și respectul nu își mai au rostul, pentru că PNL calcă pe cadavre și târăște prin mocirlă durerea salariaților și a familiilor celor decedați, din 2019 încoace, din CE Oltenia. Drept dovadă, mesagerii lui de la Gorj mulțumesc lui Dumnezeu că nu a fost PSD la conducerea CEO, pentru că era compania în faliment", a scris Popescu.

Ministrul Energiei, vizită inopinată la Hidroelectrica, pentru verificarea condițiilor de muncă

"Astăzi am făcut o vizită de lucru inopinată la Hidrocentrala Porțile de Fier 1. Am stat de vorbă cu angajații și am cerut o evaluare a condițiilor de muncă. Astăzi la PF producem 35% din totalul producției de energiei electrică al Hidroelectrica", a anunțat ministrul pe pagina sa de Facebook.

Popescu a anunțat săptămâna trecută, după accidentul de la Complexul Energetic Oltenia în care au murit trei angajați, că va face controale la unitățile energetice.