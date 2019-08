Ministrul Justiției, Ana Birchall: „I-am promis mamei Alexandrei că îi voi spune ce s-a întâmplat, ca să nu afle de la televizor. A fost cel mai greu telefon pe care l-am dat”

Ministrul Justiției, Ana Birchall, a făcut noi declarații la Antena 3 despre cazul Caracal. Birchall a fost acuzată public că a obținut probe dintr-un dosar al unui procuror și că ar fi sunat fără drept familia Alexandrei pentru a-i comunica că adolescenta a fost confirmată decedată. E vorba de acea expertiză a medicilor legiști care confirma că ADN-ul Alexandrei a fost găsit în rămășițele din curtea lui Dincă.

„E prima mea declarație, s-a spus în spațiul public și vă spun că din punct de vedere legal, s-a respectat legea. Nu există niciun fel de eroare de procedură. A fost și confirmat de un comunicat al DIICOT. Din punct de vedere moral, a fost un gest moral, firesc. Ce nu știe multă lume e că în toată această perioadă eu am păstrat o relație strânsă cu familia, cu Alex Cumpănașu. În acea seară, eu am vorbit cu mama Alexandrei, căreia i-am promis că indiferent de rezultat, de oră, de moment, îi voi da telefon, să nu afle de la televizor. A fost o promisiune pe care am respectat-o. A fost cel mai greu telefon pe care l-am dat. Eu nu am făcut public acest lucru și nu aș fi vorbit niciodată dacă nu ar fi existat atâtea comentarii față de un gest uman. Discuțiile mele au fost ca de la mamă la mamă, de la părinte la părinte, a fost pentru a-i proteja pe părinți, să nu afle astfel de informații din presă. Eu cred că a fost o obligație morală, umană. E important ca și în astfel de situații să fim oameni”, a spus Ana Birchall la Antena 3.

Reacția ministrului Justiției vine după ce unele voci din Opoziție i-au cerut demisia pentru acest gest.