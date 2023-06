Ministrul Muncii explică situația Ordonanței de Urgență din Educație, în Guvern: "Este pe ordinea de zi, dar este la capitolul Analize"

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a explicat în direct la Antena 3 CNN, care este de fapt, situația Ordonanței de Urgență prin care se vor mări salariile profesorilor.

Marius Budăi a explicat în direct la Antena 3 CNN că Ordonanța de Urgență este pe ordinea de zi a ședinței din Guvern, însă doar la capitolul Analize.

"Ordonanța este pe ordinea de zi, dar este la capitolul Analize și este o procedură legală, de tehnică legislativă în adoptarea actelor normative adoptate în Guvern. Noi ieri, am scris Ordonanța de Urgență, astăzi, toate ministerele în calitate de co inițiatori. Ordonanța a fost trimisă la Consiliul Economic și Social pentru aviz. Noi ceea ce am spus, am și făcut.

La începutul ședinței de Guvern, îl voi informa pe domnul premier că Ordonanța are toate avizele, va fi trecută pe ordinea de zi, de la capitolul Analize, la Adoptări", a precizat ministrul Muncii.

