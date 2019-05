Ministrul Transporturilor: „De ce e blocat Podul de la Ungheni? Este zona de liniștire și de reproducere a unei specii de pești”

foto- captură Antena 3

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a explicat la Antena 3 că a fost la Iași să poarte o discuție cu cei de la Mediu în privința deblocării problemei cu Podul de la Ungheni și i s-a explicat că exact la piciorul podului este zona de „liniștire și de reproducere a unei specii de pești”.

„Sibiu-Pitești, unul dintre cele mai importante obiective pe care România trebuie să le finalizeze. După ce am așteptat 12 luni să luăm acordul de mediu, s-a contestat de trei persoane fizice. Una dintre aceste persoane era din Dublin. A contestat pentru că nu am făcut studii pentru urși, lupi și lilieci. Dar să vă zic un lucru și mai important.

Am fost la Iași și am vrut să am o discuție cu cei de la Mediu. M-am întâlnit cu mai mulți parlamentari, toți interesați să deblocăm problema Podului de la Ungheni, de preste Prut. De ce e blocat podul acesta? Dacă vă vine să credeți, acolo unde vine pila podului pe teritoriul României este zona de „liniștire și de reproducere a unei specii de pești”. Lucrurile astea nu sunt prevăzute într-un act normativ, să scrie că e arie protejată. Eu sunt iubitor de mediu, dar de multe ori reușesc să le întârzie foarte mult în implementare”, a spus Răzvan Cuc la Antena 3.