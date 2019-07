Ministrul transporturilor: În două săptămâni, se va putea circula de la Sibiu la Nădlac pe autostradă

foto: Pixabay.com

Ministrul transporturilor, Răzvan Cuc, a declarat, marți, că în acest an vor fi gata 100 de kilometri de autostradă, iar două loturi ale autostrăzii Lugoj - Deva vor fi date în folosință în două săptămâni.

"În ultima perioadă au planat mai multe cifre. Când am început mandatul de ministru a fost avansată de către fostul director CNAIR Narcis Neaga cifra de 180 de kilometri. După aceea în spațiul public a apărut un raport care mi s-ar fi atribuit mie, dar nu era cazul, unde se vehiculau 61 de kilometri.

Când am prezentat astăzi bilanțul pe 6 luni ale Ministerului Transporturilor am spus că vom da în folosință până la sfârșitul acestui an aproximativ 100 de km de autostradă. În următoarele două săptămâni vom deschide cele două tronsoane Lugoj - Deva, lotul 3 și lotul 4 astfel încât se va circula de la Sibiu la Nădlac la profil de autostradă, mai puțin acel segment de 8 km unde avem de construit acele viaducte pentru urși și lupi care costă undeva la 280 de milioane de euro", a spus Răzvan Cuc, la Antena 3.