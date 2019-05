Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc: „Constructorii români nu fac solicitări de bani nemunciți”

foto- Facebook/ Răzvan Cuc

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a explicat la Antena 3 cum a fost călătoria cu trenul până la Constanța, pe care a făcut-o marți.

„Am decis, așa cum era normal, să văd cum călătoresc românii spre litoral și m-am decis, împreună cu directorul de la CFR Călători, să ne urcăm în tren, să vedem cum decurge călătoria. Am fost plăcut impresionat. A decurs bine, am plecat și am ajuns la timp. Nu am avut ce să reproșez. Deși lucrurile au decurs bine, unii sunt nemulțumiți că decurg bine. Am ales ruta pe care românii merg cel mai mult. De aceea am vrut să văd cum se desfășoară călătoria. În perioada următoare o să merg și pe alte rute”.

„Nu-mi place cum arată Gara de Nord. Dar avem proiecte. Banii pe care îi avem în momentul de față sunt suficienți pentru a demara proiectele”, a spus ministrul.

Ministrul Cuc a spus că reabilitarea Gării de Nord va începe în perioada următoare, „probabil în câteva săptămâni”. „Legătura cu Aeroportul Otopeni este separată. Conform procedurii de licitație care a fost lansată, termenul de finalizare este de 12 luni”.

Răzvan Cuc e de părere că se colaborează mai bine cu constructorii români fiindcă „nu fac solicitări pe bani nemunciți”.

„Constructorii români nu fac solicitări de bani nemunciți, pe când pe alții îi vedem că acesta e principalul lor obiectiv. Supărările pe care le am au la baza neseriozitatea. Ai venit în România, ai semnat un contract, ți-ai asumat niște lucruri, nu e normal să-ți spun eu că trebuia să ai pe șantier 100 de basculante”.

„La Transporturi, pe perioada mandatului guvernului tehnocrat nu s-a făcut nimic. Toate lucrurile au fost lăsate de izbeliște. Noi când am venit, a trebuit să ne asigurăm de câteva lucruri. În condițiile în care 6 luni de zile nu semnezi nimic la Compania de Autostrăzi, ăsta e sabotaj național, în primul rând că bagi în colaps toate firmele care lucrează, inclusiv pe alea românești. Mie nu mi-a venit să cred. Noi, în Minister, nu aveam niciun proiect nou pornit. Noi am avut un program de guvernare foarte bine pus la punct la Transporturi”.

Ministrul a precizat și ce măsuri va lua în cazul în care va descoperi că anumite firme nu își fac treaba.

„În condițiile în care nu-și respectă termenii contractuali și nu lucrează după ritmul pe care îl impunem noi, atunci cu siguranță le reziliez contractul. Și nu numai că le reziliez, dar pot să-și ia adio de la orice licitație”.

„Mai este și Lotul Cheţani-Câmpia Turzii, unde am chemat constructorul și i-am atras atenția că dacă nu se mobilizează îi reziliez contractul. Îmi pare rău că se ajunge la lucruri de genul, dar sunt inevitabile. Răbdarea tuturor, a mea, a românilor a ajuns la final. Nu mai tolerăm scuze”.

„Sebeș-Turda. Sunt două loturi pe care constructorii și le-au asumat că le vor finaliza până la sfârșitul anului”.

Răzvan Cuc a explicat de ce din 2018 până în 2019 s-a avansat cu lucrările 5%. „Nu știu, slaba mobilizare. Argumentele lor pot fi variate. Fie că au avut mai multe obiective și s-au concentrat pe alte obiective.. dar pe mine, personal, nu mă încântă. Când participi la o licitație, vii cu o ofertă. În oferta aceea scrie clar cu ce utilaje vii, cu ce forță de muncă vii. Dacă nu o respecți, e problema ta”.

Pe Autostrada A4 se lucrează la nodul rutier Poiana de la Constanța. „E singurul nod suspendat din România, e un obiectiv care e în derulare. Cam într-o lună de zile va fi finalizat. Așa m-a informat constructorul”.