Ministrul Tudorel Toader, replică pentru Liviu Dragnea: „A asculta are multe semnificaţii”

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a reacţionat, luni, la declaraţia preşedintelui Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, care a spus sâmbătă că relaţia cu ministrul Justiţiei decurge "foarte bine". "Eu îl rog şi el ascultă", a afirmat liderul social-democrat.



Ministrul Justiţiei a afirmat, luni, că "a asculta are multe semnificaţii".



"Depinde ce sens le daţi dumneavoastră şi, de regulă, sunteţi tentaţi să daţi sensul negativ. A asculta are multe semnificaţii", a declarat Toader la intrarea în sediul Consiliului Superior al Magistraturii, unde are loc audierea Adinei Florea, propusă pentru funcţia de procuror şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie.