Mircea Badea aniversează 16 ani de "În gura presei": "Nu e nimic extraordinar în România, nu interesează pe nimeni"

"Astăzi se întâmplă 16 ani de emisiune. Nu e nimic extraordinar în România. Este o chestie care în alte părți pe planetă ar fi destul de wow, dar în România nu e, nu interesează pe nimeni. De fapt, ieri s-au împlinit 16 ani, pentru că într-o zi de 13 a început această emisiune.

Ieri am uitat, astăzi am primit un tort și așa mi-am și amintit, altfel aș fi uitat de tot. Cred că am spus-o și la 15 ani de emisiune: dacă simt ceva în legătura cu asta, nu simt absolut nimic. Doar o uriașă oboseală, sfârșeală și saturație", a spus Mircea Badea, pe pasa cu Sinteza zilei.