Mircea Badea: DIICOT se transformase într-o instituție de protecție a consumatorului. A consumatorului de droguri

foto: captura Antena 3

Mircea Badea a vorbit, marți, în pasa de la „Sinteza Zilei”, despre dosarul de trafic de droguri în care a apărut și numele lui Răzvan Ciobanu, celebrul ”Cocaină pentru VIP-uri”, dosar care însă a rămas fără VIP-uri până a ajuns în instanță.

”Țineți minte că domnul Ciobanu a fost într-un dosar penal, acum un an. Marii procurori de la DIICOT făcură un dosar cocaină pentru VIP-uri. Au făcut un comunicat, dar după aia n-au fost VIP-uri. În toamnă a ajuns dosarul în instanță fără niciun VIP. Erau doi agarici. În sfârșit. Au început să spună că stați, cocaina o cumpărau unii care nu erau VIP-uri, că n-o mai cumpăra nimeni. Când o cumpăra nimeni, era îndoită cu paracetamol. DIICOT se transformase într-o instituție de protecție a consumatorului. A consumatorului de droguri. Am tras pe nas și nu mai am muci. Foarte tare (...) Aici la marginea lumii și drogul e prost și vedeta e proastă, iar procurorul e cel mai prost (...) Autoritățile în România sunt foarte tari și par că se ocupă strict cu politica” a spus Mircea Badea.