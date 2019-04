Mircea Badea: E clar că Lazăr și Iohannis sunt foarte preocupați de bani

foto: captura Antena 3

Mircea Badea a arătat, marți, în pasa de la ”Sinteza Zilei”, un lucru pe care îl au în comun Klaus Iohannis și Augustin Lazăr, respectiv dorința de a parveni.

”E clar că Lazăr și Iohannis sunt foarte preocupați de bani. Lazăr are o avere uriașă. A donat sute de mii de euro fiicelor sale și are în continuare foarte mulți bani. Pe el banii l-au preocupat întotdeauna. Banii și parvenirea. De aia a ajuns la 30 de ani șeful comisiei de la Aiud pentru eliberări condiționate, ca să se pună bine cu sistemul, să fie șmecher. Așa cum, de altfel, am văzut și în nota aceea de Securitate în legătură cu tata lui Kovesi (...) Și la Iohannis tot despre parveniere e. De aia și-a luat 40 de case” a spus Mircea Badea.