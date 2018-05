Mircea Badea: Hai, sictir ție, mă!

foto: captura Antena 3

Un bucureştean cu doi copii în mașină a trăit momente de coşmar în parcarea de la Sineşti, chiar pe drumul european E85. Bărbatul oprise pentru o pauză de condus, când a realizat că din pădurea aflată în apropiere mai mulţi indivizi urmau să se năpustească asupra mașinii.

Au şi reuşit să-i înţepe unul dintre cauciucuri. Speriat, bărbatul a sunat la 112 şi aşa a aflat că Poliţia cunoştea în detaliu situaţia şi i-a spus că, din cazurile anterioare, era posibil să fie urmărit.

În cele din urmă şoferul a reusit să oprească într-o parcare luminată și aglomerată şi să umfle cuciucul înțepat de atacatori.

Toată întâmplarea a fost povestită de șoferul bucureștean pe internet, acesta adresând cuvinte dure la adresa celor pe care îi consideră vinovați morali de ceea ce i s-a întâmplat: clasei politice și autorităților.

"S-a cerut patrularea jandarmeriei, dar mah ăștia sunt mai Ocupați cu paza lui Dragnea la DNA si nu pot participa. Acum sunt la vulcanizare, in Bucuresti.

Mai Cocolari politici, javre administrative si hoți de toate felurile - sictir mah! Eu in seara aceasta eram cu copiii in mașina, in vacanța de 1 Mai. Ce țara e mah asta? Ce siguranța e mah asta? In care ies Hoții din pădure ca ciupercile după ploaie, in care faceti legi doar pentru infractori, in care suntem conduși de infractori?

Cât sa mai suportam mah jaful si nesimtirea?

Cand autoritățile vor pune preț pe siguranța noastră?

Cand vom deschide draku ochii si nu vom mai accepta minciuna si hoția?

Multe întrebări, aceleași răspunsuri! Respect pentru Poliția Romana care m-a ajutat si a intervenit!

Iar pentru clasa politica si toți românașii care o țin in viața : SICTIR!", a scris șoferul, pe Facebook.

Postarea sa a fost analizată în amănunt de Mircea Badea:

"Dați-mi voie, din adâncul sufletului, cu voce clară, răspicată și apăsată, să-i spun înapoi domnului Mihai Răzvan Moraru: 'Hai, sictir ție, mă!'", a spus Mircea Badea.

Realizatorul "În gura presei" a explicat apoi, luând fiecare paragraf la rând, ce nu i se pare în regulă la mesajul șoferului-victimă: