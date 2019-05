Mircea Badea: „Nu am nicio problemă să cadă Guvernul. Aș da-o jos pe Dăncilă acum dacă ar depinde de mine”

foto: captura Antena 3

Mircea Badea a spus la „În gura presei” că nu are nicio problemă dacă ar cădea Guvernul și chiar ar da-o jos pe Viorica Dăncilă din funcția de premier, dacă ar putea face acest lucru.

„S-a facut mare caz că UDMR a zis că nu mai colaborează cu PSD-ALDE. S-au făcut multe speculații că UDMR-ului îi e frică că nu trece pragul la europarlamentare. Eu nu cred nici că sunt disperați, nici că nu trec pragul”.

"UDMR a decis să nu mai susțină PSD - ALDE. Ok, ce este de comentat cu privire la acest lucru? Iei act și atât. Că Guvernul poate să și cadă la un moment dat... da, într-o aritmetică fluidă, depinde și ce se întâmplă și la alegerile europarlamentare. Eu v-am zis că nu am nicio problemă să cadă Guvernul. Niciuna! Să nu mai fie Dăncilă premier mi se pare chiar bine după ce a girat dileala lui Werner. Aș da-o jos pe Dăncilă acum dacă ar depinde de mine, indiferent cine vine în loc. Fără Dăncilă! Dacă vine Cioloș mă doare în cot. A mai fost Cioloș. Nu am nicio străbatare. Singura mea agendă, ca cetățean banal, este binomul SRI - DNA. Altceva nu mă interesează. Votez pe oricine se declară împotriva SRI - DNA”, a spus Mircea Badea la Antena 3.