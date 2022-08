Mircea Badea, previziune înspăimântâtoare | Ne-am putea confrunta cu asta foarte curând

Vizita lui Nancy Pelosi în Taiwan și declarațiile, dar și acțiunile Chinei cu privire la acest fapt alimentează temerile multor analiști că ar putea să izbucnească un nou conflict armat. Mircea Badea însă crede că un alt gen de război ar putea fi pornit de chinezi.

"Deocamdată, în momentul în care ne găsim, nu cred că există un pericol teribil de izbucnirea unui conflict militar între China și Statele Unite din atât de multe motive încât nu mă apuc acum să le dezbat. Pe scurt, nu cred că începe o nouă diridea din punct de vedere militar, cel puțin nu deocamdată.

China a scos pe stradă niște rachete, le-a plimbat de colo-colo. E în regulă, am văzut că au rachete, am înțeles, nici nu-mi imaginam că n-au chinezii rachete, că vor face niște exerciții p-acolo, vor face, în apropiere de Taiwan, că ,e ,vorba aia, colo. Partea bună este că, mă rog, chinezii nefiind ruși, fiind chinezi, au tehnologie și atunci riscul de a da o bombardea, o mină, o... ce trag ei acolo la exercițiile militare, s-o tragă aiurea, ceea ce la ruși e mare, la chinezi e spre zero.

Chinezii au tehnologie și atunci asta, în care 'n-am vrut să o tragem, dar, s-a întâmplat, nu, asta e exclus. Deci, nu cred că începe, cel puțin mâine-poimâine-răspoimâine, săptămâna viitoare, într-o lună, nu cred că începe un conflict, un nou conflict militar pe planeta Pământ.

Ceea ce însă cred că va începe de mâine, dacă nu cumva din seara asta, din noaptea asta, este un război economic. Deci chinezii pot să facă multe lucruri, foarte multe lucruri", a spus Mircea Badea.