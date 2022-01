Mircea Geoană, despre întâlnirea NATO - Rusia: ”Nu vom renunța la dreptul de a ne apăra reciproc”

"Nu am avut o discuție ușoară, peste patru ore de discuții", a afirmat Geoană.

"Există diferențe semnificative între aliații din NATO și Federația Rusă cu privire problemele de securitate din Europa. Astăzi, în calitatea mea de Secretar General Adjunct al NATO, am prezentat în numele alianței, poziția comună a NATO, având în vedere și rolul de facilitalor pe care Secretarul General, ca președinte al Consiliului NATO- Rusia l-a avut în acest for”, a spus Geoană.

"Diferențele noastre nu vor fi ușor de rezolvat. Dar este un semn pozitiv că toți aliații din NATO și Federația rusă ne-am angajat în mod real într-un dialog pe subiecte de fond," a adăugat.

Secretar General Adjunct al NATO a precizat că Rusia a reiterat propunerile pe care le-a făcut publice încă din luna decembrie. Acestea sunt condiții pentru a nu escalada situația din estul Europei, acolo unde sunt comasați zeci de mii de soldați, gata să invadeze Ucraina.

Printre altele, Rusia vrea ca Alianța Nord- Atlantică să nu se mai extindă spre est, dar și să-și retragă trupele aliate din țările care au aderat la NATO după 1997, adică inclusiv din România.

”Eu și, ulterior, aliații, am reafirmat cu toată claritatea validitatea politicii ușilor deschise a NATO și am reconfirmat dreptul inalienabil și suveran ca fiecare națiune europeană să-și poată alege propriile aranjamente de securitate. Respingem categoric și am făcut-o și astăzi, cu toții, noțiunea reapariției sferelor de influență în Europa. Am spus clar și aliații au fost extrem de clari și de uniți, că nu vom renunța la dreptul și la capacitatea noastră de a ne apăra reciproc, inclusiv cu prezență de trupe NATO pe flancul de est al alianței”.

Totodată, Secretarul a precizat că ambele părți au subliniat că doresc să continuie acest dialog și vor lua măsuri în acest sens.

”Un punct extrem de important este că atât Rusia, cât și aliații din NATO am exprimat nevoia reluării acestui dialog. Aliații din NATO sunt gata să se întâlnească din nou cu Federația Rusă, pentru a avea discuții mai detaliate, tematice, cu propuneri concrete pe masă și să căutăm acolo unde există o șansă rezultate constructive”, a conchis Mircea Geoană.

NATO i-a cerut Rusiei ”să detensioneze imediat” situația din jurul Ucrainei și să respecte suveranitatea și integritatea teritorială a vecinilor săi.

”Aliații și-au exprimat în mod extrem de clar și de neechivoc serioasa îngrijorare cu privire la consolidarea prezenței de trupe rusești în și în jurul Ucrainei. Am cerut Rusiei să detensioneze imediat această situație, să respecte suveranitatea și integritatea teritorială a vecinilor săi, atât a Ucrainei, cât și a Republicii Moldova și a Georgiei. De asemenea, am cerut Rusiei să se abțină de la poziții de forță, poziții agresive, de intimidare, și de la activități maligne îndreptate împotriva aliaților și care trebuie să țină cont de obligații pe care Federația Rusă și le-a asumat în instanțe internaționale”, a spus Mircea Geoană, într-o discuție cu jurnaliștii români la finalul negocierilor NATO-Rusia.

”Dialogul între NATO și Rusia este, într-adevăr, într-un moment foarte dificil, de aceea și dialogul este foarte necesar. NATO va depune toate eforturile - Secretarul General, eu, noi toți, pentru a găsi o soluție politică pentru calea de urmat”

Unde s-ar putea găsi un acord

Mircea Geoană a explicat că a fost foarte clar cu privire la lucrurile pe care NATO nu le ia în calcul, cu privire la cerințele Rusiei, dar că există și subiecte unde se poate ajunge la un acord. Acestea sunt modalitațile concrete de creștere a transparenței exercițiilor militare, pentru a preveni incidentele militare periculoase, pentru a reduce amenințările în domeniul spațial și în cel cibernetic, controlul armamentelor, dezarmarea, neproliferarea, între altele.

