Mircea Geoană, Secretarul General Adjunct al NATO: Există speranță!

Mircea Geoană îi asigură pe români că NATO este la datorie și depune eforturi zilnice ca acestă pandemie să nu se transforme într-o criză de securitate.

"Acum 6 luni de zile am preluat aceast poziție la vârful Alianței Nord-Atlantice - au trecut foarte repede. Am crezut că am văzut de toate la viața mea, dar o pandemie atât de cumplită nu credeam niciunul dintre noi că se poate întâmpla.

Este o încercare pentru noi toți. Este o încercare a modului în care funcționăm ca instituții - naționale sau internaționale, este o încercare pentru noi ca și comunități, dar mai ales pentru noi ca oameni. (...)

Atât la nivelul României, dar și la nivelul celor 30 de state aliate, un miliard de oameni își pun speranța în NATO, pentru a li se asigura pacea și securitatea. Ne facem treaba. Suntem aici să fim siguri că o criză sanitară atât de complicată nu se transformă într-o criză de securitate”, a transmis Mircea Geoană, prin intermediul unui mesaj video.