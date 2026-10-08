Mirela Vaida, ameninţată cu moartea de prietena femeii care a atacat-o în urmă cu 5 ani, la Acces Direct. A cerut ordin de protecţie

Mirela Vaida, prezentatoarea emisiunii "Acces Direct", difuzată la Antena Stars. Sursa foto: Facebook/Mirela Vaida

Mirela Vaida a fost ameninţată cu moartea de prietena femeii care a atacat-o în urmă cu cinci ani, în timpul unei transmisii live a emisiunii "Acces Direct". Prezentatoarea a depus o plângere pe numele femeii care a publicat amenințări cu moartea la adresa ei, dar și a colegilor săi de la Antena Stars, pe Facebook. Într-un interviu acordat joi pentru Antena 3 CNN, Mirela Vaida a declarat că a cerut ordin de protecţie şi, totodată, a făcut apel către autorităţi ca să retragă de pe reţelele sociale filmările cu ameninţările cu moartea.

Conform spuselor Mirelei Vaida, femeia care a ameninţat-o cu moartea pe social media ar fi apropiată de Antoanela Grigoraș, cea care în urmă cu cinci ani a intrat în platoul emsiiunii "Acces Direct" și a aruncat spre ea cu un bolovan.

"(...). Am crezut că lucrurile s-au terminat acolo, s-au terminat odată cu faptul că Antoanela a fost spitalizată nevoluntar, mi-am imaginat că totul este de domeniul trecutului. Din păcate, fără să am vreodată vreun contact care acum, proliferează violenţă extremă şi ameninţări cu moartea în cel mai mic detaliu la adresa mea, a colegilor mei şi a familiei mele, iată, mă simt nevoită să merg din nou la Poliţie, să depun plângere penală pentru ameninţare, să cer ordin de protecţie şi, de ce nu, spitalizarea nevoluntară, dacă această femeie are nevoie de acest ajutor", a menţionat prezentatoarea în cadrul interviului oferit pentru Antena 3 CNN.

Ulterior, Mirela Vaida a mai subliniat următoarele aspecte: "Eu aş vrea doar să fac şi să fiu un exemplu, nu pentru că sunt persoană publică, dar poate, mai ales, pentru că sunt persoană publică, să încurajez toţi oamenii care sunt ameninţaţi în orice fel – direct, indirect, online, faţă în faţă –, să meargă la poliţie, pentru că avem dreptul să fim apăraţi în această ţară.

Avem dreptul să cerem autorităţilor să ne supravegheze pe noi, dar mai ales pe ei, să ne simţim în siguranţă în familia noastră, în casa noastră şi la locul de muncă. Trebuie să recunosc faptul că, aşa cum nu ştiu motivul pentru care acea femeie a intrat în urmă cu cinci ani, în platoul emisiunii şi m-a atacat, la fel nu cunosc motivele pentru care această femeie, prietena ei, vorbeşte în cel puţin cinci videoclipuri în modul cel mai josnic şi mai violent despre mine".

Mirela Vaida: "Cer autorităţilor să se elimine toate aceste conţinuturi de o violenţă extremă"

"Mi-e foarte greu ca mamă să-mi aştept copiii ieşind de la şcoală, iar fiul meu să mă întrebe: «Mama, de ce mi-au spus astăzi nişte colegi din clasă că pe tine vrea să te omoare cineva?» Nu ai un răspuns pentru asta.

(...), în primul rând, cer autorităţilor statului, de la Poliţia Română, dar şi de la CNA să se elimine toate aceste conţinuturi de o violenţă extremă, pentru că, poate, la Acces Direct sau la emisiunile mele nu se uită foarte mulţi tineri, dar ştiu sigur că pe reţelele sociale sunt cei mai mulţi tineri, iar aceste videoclipuri de o violenţă extremă şi de ameninţare s-au viralizat. Şi aş vrea să fac, repet: un apel către autorităţile statului să ne apere! Să ne apere şi pe ei să-i ajute (...)", a mai spus prezentatoarea emisiunii "Acces Direct", difuzată la Antena Stars.