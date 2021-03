Mirela Vaida depune plângere pentru tentativă de omor. Ce ar putea păţi agresoarea cu bolovanul | VIDEO

Femeia a intrat în platoul emisiunii alergând, în timp ce striga "Dă-mi banii". Mirela Vaida spune că se teme acum pentru siguranţa ei şi susţine că a primit mai multe ameninţări în ultima perioadă.

Prezentatoarea este aşteptată la Secţia 4 de Poliţie din Capitală să depună o plângere pentru tentativă de omor. Vineri, când era în direct şi prezenta emisiunea Acces direct, o femeie dezbrăcată a intrat peste ea în studio şi a încercat să o agreseze.

Mirela Vaida a tras o sperietură zdravănă şi se teme în continuare. Ea spunea că face acum nişte legături, pentru că primeşte ameninţări şi pe reţelele sociale. În cursul zilei de luni va merge la Secţia 4 pentru a depune o plângere.

Conform procedurii, acest dosar îşi va urma cursul firesc. Agresoarea este o femeie de 40 de ani din Iaşi. Mirela Vaida nu o cunoştea şi nu avea nicio legătură cu ea, iar poliţiştii Secţiei 4 au încercat să stea de vorbă cu femeia, dar a fost în zadar. Aceasta ar avea şi probleme de sănătate, iar în momentul de faţă ar fi internată la Spitalul Alexandru Obregia din Bucureşti.

Dacă se va dovedi că a avut discernământ, această femeie riscă să petreacă ani buni în spatele gratiilor.

Mirela Vaida, atacată în direct de o femeie dezbrăcată

Mirela Vaida a fost atacată vineri, în direct, chiar în timpul emisiunii Acces Direct de la Antena 1. O femeie care a pătruns goală în platoul emisiunii a aruncat cu un obiect contondent în Mirela Vaida. Au fost momente de panică, iar producătorii emisiunii şi membrii echipei au chemat imediat Poliţia şi Ambulanţa.

"Când am văzut că vine cineva spre mine, nu am realizat ce e, până am văzut un pietroi foarte mare ridicat spre mine şi o femeie goală, dezbrăcată complet care urla continuu: ''Să îmi dai banii, să îmi dai banii''.

Credeţi-mă că şi acum tremur, pentru că totul s-a derulat într-o fracţiune de secundă. Norocul meu este că nu m-a nimerit şi că a spart toată sticla aceea care îmbracă podeaua platoului. Cei de la poliţie spun că au identificat-o pe această doamnă şi că ar fi o persoană din judeţul Iaşi. Nu ştim cum a ajuns până aici, mai avea încă o sacoşă cu vreo trei-patru-pietroaie pregătite acolo în spate la intrare", a povestit prezentatoarea TV.

