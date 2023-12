Miruna Pascu, mama tânărului care a ucis doi studenți, în localitatea 2 Mai, a primit două lumânări, să le aprindă pentru victimele fiului ei: ”Fiind în postul Crăciunului”

Miruna Pascu, mama lui Vlad Pascu, tânărul care s-a urcat drogat la volan și a produs un accident în urma căruia au murit doi studenți, în localitatea 2 Mai, a primit două lumânări să le aprindă pentru victimele fiului ei.

Sursa foto: Inquam Photos / George Calin & Inquam Photos / Octav Ganea

Mrina Pascu, mama lui Vlad Pascu, a vorbit pentru prima dată cu presa de la tragicul eveniment, care s-a petrecut în localitatea 2 mai, pe data de 19 august 2023.

Marți, femeia a primit două lumânări partea protestatarului Marian Tivilic, pentru a le aprinde în memoria celor doi tineri uciși de masina fiului la 2 Mai.

Miruna Pascu a declarat că ”fiind în postul Crăciunului, apreciez foarte mult și în măsura în care la un moment dat se va putea, cu siguranță că o s-o fac”, a spus aceasta, pe holurile tribunalului.

În schimb, ea a refuzat să comenteze în legătură cu faptele lui Vlad Pascu.

”Nu pot să fac niciun fel de declarații cu privire la dosar pentru că nu este normal. Tragedia pe care o trăiesc și durerea pe care o simt nu este un lucru care să fie expus, după părerea mea, în spațiul public. Din cauza asta nici nu am făcut niciun fel de declarații cu privire la victime. Consider că eu, dacă aș declara ceva, ar fi o impietate față de părinții acelor copii”, a spus Miruna Pascu, notează Newsweek.

Citește și: Mama lui Vlad Pascu rămâne sub control judiciar. Tatăl acestuia poate merge liber pe stradă

Mai mult decât atât, Miruna Pascu a mărturisit că nu are permisiunea de a vorbi despre dosarele în care este implicată atât ea, cât și fiul său, și a declarat că nu a vorbit cu părinții celor doi tineri uciși.

”Nu. Eu nu am voie să vorbesc nimic despre dosare. Este o interdicție din partea procurorilor. Consider că aceste lucruri… de la început, am greșit, trebuiau lăsate pe seama avocaților”, a mai menționat Miruna Pascu.

Menționăm că, la începutul lunii noiembrie, Curtea de Apel București a decis definitiv ca Miruna Pascu, mama șoferului de 19 ani care, aflat sub influența drogurilor, a omorât doi tineri în localitatea 2 Mai, pe data de 19 august, să fie plasată în arest la domiciliu.

Miruna Pascu a fost trimisă în judecată în dosarul în care fiul ei este acuzat că ucis doi tineri în accidentul de la 2 Mai, după ce a condus drogat. Ea este acuzată că a șantajat o tânără care este martoră în dosarul în care fiul ei este cercetat, în cazul în care aceasta va decide să colaboreze cu procurorii.

În același dosar, Vlad Pascu este acuzat de consum și trafic de droguri, iar tatăl tânărului, Mihai Claudiu Pascu, este acuzat de nerespectarea regimului armelor și munițiilor.