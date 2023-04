Misterul celei mai scumpe picturi din istorie ar putea fi rezolvat curând. Martin Kemp: ”Acesta este Leonardo. La el există întotdeauna mistere nerezolvat”

Misterul celei mai scumpe picturi din istoria omenirii ar putea fi în curând rezolvat.

Salvator Mundi, tabloul lui Leonardo Da Vinci care îl înfățișează pe Iisus ca Salvator al Lumii, a dispărut după ce a fost achiziţionat acum şase ani.

Cumpărătorul secret care a dat 450 de milioane de dolari pe pictură, se spune că ar fi prinţul saudit Mohammad bin Salman.

Cel mai mare expert în Da Vinci din lume, profesorul Martin Kemp de la Universitatea Oxford, a dezvăluit în exclusivitate la Antena 3 CNN că a fost chemat în Arabia Saudită pentru a susţine câteva prezentări despre tablou și că speră ca odată ajuns acolo să vadă opera de artă din nou.

Salvator Mundi, cel mai scump tablou vândut vreodată în istorie a dispărut după achiziţia lui de către un cumpărător secret în 2017.

”Am fost contactat de Robert Simon, care a fost unul dintre dealerii care l-au descoperit și l-au cumpărat alături de un alt dealer. Ceea ce aveau la momentul respectiv mi-a fost trimis și m-am uitat. Inițial a fost pe computer. Și mă deplasez să văd o pictură doar dacă chiar merită să călătoresc.

Dar Leonardo pictase un tablou Salvatore Mundi. Avem două desene cu cretă foarte frumoase la Windsor pentru veşminte. Și au existat o mulțime de versiuni ale lui, niciuna dintre ele suficient de bună pentru a fi a lui Leonardo. Am fost la New York și am petrecut ceva timp cu pictura, privind-o foarte atent. Aşadar am avut șansa să o văd de aproape, în afara cadrului său. Și are această prezență stranie, această prezență spirituală pe care o au cele mai bune picturi Leonardo. Au calitatea de a transmite viaţă”, a spus expertul Martin Kemp.

După o analiză amănunţită a detaliilor, corelate cu schiţele găsite în carneţelele pictorului din arhive, după o evaluare a culorilor în ulei, a vopselei, a tehnicii de pictură, a mişcării pensulei, Kemp a dat verdictul.

”Este un proces. Și nu ofer autentificare instantanee. Unii oameni se uită la poze și spun, oh, da, acesta este Leonardo. Oh, da, acesta este Raphael. Eu nu fac asta. Le cercetez și fie iese bine, fie iese rău, după caz, fie nu atât de rău.

Așa că acumulez o serie întreagă de lucruri care fie se adună, fie nu se adună. Și în acest caz, pe parcursul unui an, semnele au fost incredibil de pozitive și s-au adunat foarte bine”, a exmplicat Kemp.

După ce a fost cumpărat în 2005 cu puţin peste o mie de dolari, Salvator Mundi a fost autentificat de Martin Kemp şi alţi experţi.

Descoperirea a creat senzaţie pentru că au rămas mai puţin 20 de tablouri Leonardo în întreaga lume.

”Este magnetic, este foarte interesant pentru toți cei care îl văd. Primul lucru de spus, este că e un Salvatore Mundi, aşadar este o compoziție. Unii au spus: Leonardo nu face aceste picturi frontale, dar Salvator Mundi este unul frontal și ține într-o mână un glob și cu cealaltă binecuvântează lumea.

În primul rând, tratează chipul într-o manieră foarte fină și foarte neclară. Și acest lucru înseamnă că nu a vrut să creeze o expresie clară a lui Hristos, ci este ceva misterios, ceva inefabil, ceva spiritual despre el.

Salvator Mundi înseamnă destul de evident Salvatorul Pământului. Și în mod normal aveți o minge de aur sau uneori o minge de sticlă sau ceva reprezentând Pământul, Mundus. În acest caz, este un glob transparent, cu mici spații în el, mici incluziuni.

Cosmologia la acea vreme spunea că pământul este în centrul Sistemului nostru. Și apoi sfera exterioară a cosmosului este o sferă cristalină a stelelor fixe. Așa că o îl transformă din Salvator al Lumii într-un Salvator al Cosmosului”, a mai explicat Martin Kemp.

Tabloul a fost expus la Galeria Naţională din Marea Britanie, vândut iniţial la 225 de milioane de dolari, apoi la 450 către un cumpărător anonim despre care se crede că ar fi prinţul saudit Mohammad bin Salman.

”Primul lucru de spus, nu am o invitație stabilită. Au existat câteva discuții în lunile anterioare despre faptul că voi vorbi în Arabia Saudită, să susțin două sau trei prelegeri sau ceva. Dar invitația nu s-a concretizat încă. Deci nu pot spune că plec în Arabia Saudită. Și într-adevăr, nu este absolut sigur că Salvator Mundi este acolo.

Există câţiva intermediari între guvernul saudit și mine. Nu aș vrea să spun mai mult de atât. Deci misterul nu este rezolvat. Nu știm unde este tabloul. Acesta este Leonardo. La el există întotdeauna mistere nerezolvate. Și acesta este încă unul”, a mai spus expertul pentru Antena 3 CNN.