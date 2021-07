Mobilizare generală în Bucureşti, după dispariţia misterioasă a unei femei de 43 de ani. Apelul disperat lansat de familie

Ea este Mihaela Brezoianu, o femeie de 43 de ani căutată cu disperare de familie. De sâmbătă nu se mai ştie nimic de ea.

Georgiana Murgilă, reporter Antena 3, a stat de vorbă cu soţul femeii dispărute.

Mărturia făcută de soţul femeii

"La 13:30 am vorbit. Totul ok. La 17:45 am venit acasă şi nu era. Am sunat-o şi mi-a spus că vine acasa. Mi-a spus ca e în parc, în Tineretului. Nu am niciun fel de bănuială, nu a mai plecat şi altă dată. Nu avea niciun fel de bijuterii. În portofel avea 50 lei pe care îi avea să îşi ia un suc.", a spus Gabriel Brezoianu.

Ultima oară a fost văzută pe Şoseaua Olteniţei din sectorul 4 al Capitalei, acolo unde s-a întâlnit cu o rudă.

"Am discutat cu ea şi a spus că totul era ok, se comporta normal, nu părea că ar avea ceva vreo problemă care să o determine la vreun gest nebunesc", a adăugat bărbatul.

Este suprinsă pe camerele de supraveghere din zonă. După care, potrivit datelor strânse de poliţie, femeia este văzută de martori într-un tramvai al cărui traseu ar duce spre locuinţa ei din Sectorul 5. Numai că femeia nu a mai ajuns acasă, aşa că se iau în calcul toate variantele, inclusiv cea a unei sinucideri.

Mărturia făcută de fiul femeii

"Nu o văd pe mama să facă aşa ceva. Suntem trei fraţi şi ne iubim, ne respectăm şi ne înţelegem. Şi ea la rândul ei ne iuibea foarte mult şi nu văd de ce ar face asta. Au participat 20 de voluntari care m-au ajutat să încercam s o gasim ", spune fiul femeii care este de negăsit.

A doua ipoteză pe care se merge este cea a unei eventuale tâlhării.

Femeia a fost căutată prin spitale, pe la prieteni şi rude. Nici urmă de ea. Inclusiv o echipă de voluntari a făcut cercetări.

Soţul Mihaela Brezoianu neagă certurile de acasă

Potrivit unor informaţii obţinute pe surse din anchetă, reiese că Mihaela Brezoianu ar mai fi avut certuri acasă, lucruri negate însă de soţ.

"Nu aveam treaba, seara stăteam cu ea, mâncam împreuna, avea grijă de casă, de copii", spune bărbatul.

Aşa că misterul dispariţiei femeii este cu atât mai adânc. Familia şi poliţia fac un apel către toţi cei care ar putea să dea detalii despre Mihaela, mai ales că se tem pentru ce e mai rău.

Mihaela Brezoianu are 1.62 metri înălţime, aproximativ 75 de kilograme, tenul deschis, şi purta pantaloni negrui si un tricou roşu ultima oară când a fost văzută.

Cei care au văzut-o sau pot oferi detalii, sunt rugaţi să anunţe Politia Capitalei, apelând numărul unic de urgenţ, 112.

