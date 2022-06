Momentul emoţionant trăit de o româncă în Grecia: "Am plâns şi am fost mândră în acelaşi timp"

Femeia spune că se afla într-un supermarket când vânzătoarea a întrebat-o din ce ţară este. După ce i-a spus că este din România, i-a mulţumit pentru faptul că pompierii români au intervenit în incendiile izbucnite vara trecută în Grecia, salvându-i pe eleni.

"Kalimera

Aseară am avut cel mai plăcut sentiment de recunoştinţă din partea elenă. Aseară după bălăceală am intrat într-un market pentru cumpărături.

Am ajuns la casă şi ca de obicei schimbi o vorbă şi încerci să spui şi tu puţinele cuvinte pe care le mai ştii în greacă.

M-a întrebat vânzătoarea, care era şi proprietara magazinului şi a tavernei Zorba, de lângă magazin, de unde suntem. Am spus că din România.

Femeia s-a întors spre un altul şi a spus ceva în greacă, apoi s-a întors spre noi şi a spus: voi sunteţi fraţii noştri, aţi venit să stingeţi incendiul în Grecia, şi mi-a mulţumit zâmbitor.

În acel moment am fost mândră de Ţara mea şi am spus în gând: Deci suntem văzuţi şi altfel. Am plecat mândră de acolo. Hai, vă pup. Mă aşteaptă Marea!”, a scris românca pe Facebook.

Postarea a devenit în scurt timp virală, iar reacţiile internauţilor nu au întârziat să apară.

"Am plâns şi am fost mândră în acelaşi timp citind postarea şi comentariile", i-a răspuns un prieten virtual.