Monica Anisie se declară ”tristă, acasă” pe Facebook. ”Mi-e dor de...”

”Orice intenție bună este interpretată de toți cei fără de greșeală! Oameni de bine, nu am ce zice! Toată lumea critică, nimeni nu vine cu soluții! Aștept soluții, dacă au!

Faptul că mă opresc și vorbesc cu oamenii nu e bine! Dacă nu vorbesc cu ei, ( ceea ce nu ma caracterizează) iarăși nu e bine! Orice aș face nu e bine! Și cine spune asta? Cei fără de greșeală!

Fiindcă sunt sinceră, nu e bine!

Dar oare ce e bine în viziunea acestor oameni?

Prin urmare, cred cu tărie că înainte de a arunca în oameni cu piatra, fiecare dintre noi ar trebui să se uite în oglindă!

Mi-e dor de sinceritatea și bucuria din ochii copiilor mei, care apreciază cu sinceritate ceea ce am făcut, fac și voi face întotdeauna! Atâta timp cât ei mă apreciază, iar părinții lor sunt alături de mine, îmi dă încredere că va fi bine!

Noapte liniștită, dragi prieteni!”, scrie Monica Anisie pe Facebook .

Monica Anisie, încolțită de părinți în parcare. Reacția ministrului la întrebările acestora

Părinții au încolțit-o pe Monica Anisie chiar în parcare, după ce aceasta a participat la o emisiune televizată. Aceștia au cerut lămuri cu privire la începerea noului an școlar.

Părinte: Ce putem să facem? Să ținem copiii închiși în casă?

Monica Anisie: Nu îi ținem în casă. Din contră! Noi vrem să meargă la școală!

Părinte: Din punctul meu de vedere ca părinte și reacția Primăriei și a școlilor a venit foarte târziu.

Monica Anisie: Nu este adevărat!

Părinte: Nu este adevărat nimic! În ultima săptămâna se cumpără laptop.

Monica Anisie: Doamnă, ce ați zice de o altă situație care s-a întâmplat în alt stat, cu o seară înainte părinții au fost anunțați ”de mâine nu mai aduceți copiii la școală”. Dimineața ministrul ieșind și anunțând că mâine începe școala și seara toți părinții din statul respectiv au primit mesajul că amânăm începerea școlii.

În fiecare an, în fiecare unitate de învâțământ se stabilește un orar. Când vine partea aceasta de iarnă, are un program de iarnă. Ce se întâmplă, se micșorează ora. Deci are unitatea de învățământ libertatea toată de a micșora orele.