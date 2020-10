Monica Anisie, anunț de ultimă oră cu privire la suspendarea cursurilor. Elevii află astăzi de când vor învăța în regim online

Conform procedurii, la o rată de infectare de peste 3 la mia de locuitori, Direcția de Sănătate Publică va face o analiză a focarelor din unitățile de învățământ și în funcție de aceste date, Comitetul Municipal poate decide închiderea școlilor.

De altfel, Monica Anisie a anunțat deja că elevii vor face cursurile online, cel mai probabil începând de mâine.

Cu toate acestea, multe unități de învățământ sunt, în continuare, nepregătite. Tabletele lipsesc din multe școli din Capitală. Doar 10% din totalul dispozitivelor promise de autorități la nivel național, au ajuns în posesia elevilor.

De la începutul școlii, numai în București s-au infectat cu noul coronavirus aproape 500 de elevi și adolescenți și în jur de 200 de cadre didactice și nedidactice.

„Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București anunță Inspectorarul Școlar al Municipiului București cu privire la rata incidenței. Dacă depășește 3 la mia de locuitori, cum suntem în această situație azi, Inspectorul Școlar împreună cu DSP transmit către Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență propunerea pentru suspendarea temporară a cursurilor, suspendare care va dura 14 zile”, a declarat Monica Anisie în această dimineață, la intrarea în Inspectoratul Școlar al Municipiului București.

La ieșirea din ședință, ministrul Educației a declarat că, alături de inspectorii școlari, în cadrul ședinței, a fost definitivat planul de măsuri cu privire la învățământul online. Cât despre intrarea în scenariul roșu, Anisie spune că decizia aparține Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență.

”Am avut o întâlnire cu inspectorii școlari de la fiecare sector și cu inspectorii școlari generali adjuncți. Așa cum bine se știe, inspectorul școlar general este în concediu medical. Am decis astăzi, împreună cu inspectorul școlar, ca atribuțiile în cadrul inspectoratului școlar al Municipiului București, atribuțiile de inspector general, să fie preluate de doamna inspector școlar general adjunct, Liliana Toderiuc. Totodată, am definitivat planul de măsuri cu privire la învățarea online, un plan de măsuri care are în vedere, pe de-o parte activitatea didactică ce se va desfășura în sistem online, iar pe de altă parte și modalitatea prin care, fiecare unitate de învățământ a distribuit tabletele pe care Ministerul Educației le-a transmis prin programul școala de acasă.