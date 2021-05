Monica Pop critică regula vaccinării pentru participarea la spectacole: "Este absolut inutilă"

Dr. Monica Pop este de părere că măsura este una discriminatorie, iar condiționarea pentru persoanele vaccinate nu este normală, având în vedere că un act medical nu poate fi impus.

"Varianta testării este aproape imposibilă pentru că costă foarte mult și atunci omul care vrea să își cumpere un bilet la un spectacol trebuie să plătească și biletul și testul, ceea ce e imposibil. Dacă vor să meargă doi membrii ai familiei s-a terminat cu salariul. (...) Deci este foarte greu, dacă se păstrează măsurile respective și sunt în sala 30%, distanțarea există.

Explicația este foarte simplă, vaccinul nu păzește de boală. Vaccinul determină la forma de boală să fie mai atenuată. (...) INMS a comunicat peste 25.000 de persoane vaccinate care au făcut boala. Deci perfect poate fi bolnav un vaccinat.

Dacă omul are certificat de vaccinare și este bolnav, la ce folosește? Eu cred că această condiționare ar trebui să existe în Codul Penal", a explicat Monica Pop, la Antena 3.

Dr. Monica Pop: "E un lucru absolut incredibil și absolut inutil"

"Sunt 17 milioane de oameni nevaccinați. (...) E un lucru absolut incredibil și absolut inutil. Sunt foarte uimită că nu au ieșit actorii să spună nimic. (...) Ei sunt cei implicați, nu am văzut nicio reacție din partea lor. Nu am văzut artiștii, cântăreții și toți cei care fac spectacole nu am văzut să sară. Ei vor fi cei care vor suferi din punctul acesta de vedere", a mai explicat dr. Monica Pop, la Antena 3.

