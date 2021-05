Monica Pop, despre situaţia scandaloasă de la Spitalul Foişor: "Întotdeauna, domnul Voiculescu a avut un plan distructiv în ceea ce priveşte tranplanturile de toate felurile"

Astăzi se împlineşte o lună de la evacuarea scandaloasă de la Spitalul Foişor, tranformat în spital COVID.

Deşi autorităţile spuneau că niciun pacient nu va fi afectat de această decizie şi nicio operaţie nu va amânată, iată că situaţia este cu totul alta.

Adevărul este scris negru pe alb, în documentele oficiale obţinute de Carmina Pricopie, şeful departamentului de investigaţii de la Antena 3.

Spitalul Clinic de Ortopedie şi Traumatologie Foișor este un spital cheie pentru transplantul de ţesut şi de os.

57 de pacienţi, pe lista de aşteptare pentru transplant de ţesuturi

"În ţara noastră sunt 11 unităţi medicale de stat care fac acest lucru, însă cea mai importantă dintre ele este Spitalul Foişor care are în istorie foarte multe transplanturi de acest gen, iar astăzi, am aflat de la Agenţia Naţională de Transplant, că în acest moment, pe lista de aşteptare pentru transplant ţesuturi a spitalului clinic Foişor se află 57 de pacienţi", a dezvăluit Carmina Pricopie.

Carmina Pricopie: "Spitalul Foişor are cei mai mulți pacienți în așteptare"

"Este foarte importantă această captură, pentru că aici sunt toate unitățile medicale specializate și acreditate pe acest tip de transplant, iar Spitalul Foișor este spitalul care a făcut acest tip de intervenție. Are cele mai multe intervenții de acest tip și paradoxal, are cei mai mulți pacienți în așteptare. Sunt și alte spitale cu pacienți în așteptare pe acest tip de transplant, dar Spitalul Foișor are 57 cei mai mulți pacienți în așteptare'', a precizat Carmina Pricopie.

Monica Pop a vorbit despre includerea Spitalului Foişor în circuitul COVID-19 şi l-a criticat pe Vlad Voiculescu pentru criza generată.

"Întotdeauna, domnul Voiculescu a avut un plan distructiv în ceea ce priveşte tranplanturile de toate felurile"

"E foarte clar şi totdeauna, domnul Voiculescu a avut un plan distructiv în ceea ce priveşte transplanturile, de toate felurile. Absolut de toate. De noi încă nu s-a atins, dar este singurul spital care face transplant de cornee în momentul de faţă. E foarte clar că există un plan pe care el l-a pus la punct, aşa cum a ştiut (...) Este foarte clar că Foişorul face parte din acest plan. Nu am înţeles atitudinea acestui om, de niciun fel, pentru că a mers din gafă în gafă, din lucru rău în lucru rău. Nu înţeleg pentru care motiv. El este duşmanul sistemului de sănătate. El ar fi trebuit să fie aliatul medicilor", a spus Monica Pop, în exclusivitate la Antena 3.

Transformarea Spitalului Foişor în spital Covid-19 a fost soluţia identificată de Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă şi avizată de Ministerul Sănătăţii.

Modul în care s-a desfășurat evacuarea pacienților a stârnit nenumărate critici.

