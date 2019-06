Moțiunea de cenzură a fost respinsă. Doar 200 parlamentari au votat ”pentru”

UPDATE: Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului a picat. Doar 200 parlamentari au votat ”pentru”, 7 ”împotrivă” și o abținere.

UPDATE Parlamentarii au început, marţi, votul la moţiunea de cenzură "Guvernul Dăncilă trebuie demis! Fără OUG-uri, fără parole de acces şi fără cozi la vot".



Votul este secret cu bile.

UPDATE Șerban Nicolae a luat cuvântul după ce a fost citită moțiune de cenzură împotriva Guvernului Dăncilă.

„Spre deosebire de majoritatea semnatarilor, eu chiar am citit acest text și nu am cum să nu observ câteva lucruri care ies în evidență”, a spus Șerban Nicolae.

„Am urmărit intervențiile pe care le-ați avut. (...) Dincolo de fracturile logice, lozinci, măcar este o moțiune politică”, a mai spus acesta. Spuneţi tot timpul de cei 6,5 milioane de români care au votat la referendum. Dumneavoastră spuneţi 6,5 milioane de români, eu vă spun 7,2 milioane. Mă refer la cei care au votat pentru demiterea lui Petrov, cei care au răspuns afirmativ pentru demiterea preşedintelui (n.r. Traian Băsescu). Asta nu v-a interesat? Suntem la atâtea zile de la alegeri, şi vorba aia, o să îl avem şi pe Petrov în parlamentul European, Euro Petrov, care acum 15 ani când îl anchetam pentru dosarul Flota, i se bălăngănea căpăţâna şi spunea că a semnat ca primarul. O să iasă şi înregistrările alea, şi mai avem şi altele pentru Petrov”, a mai spus Nicolae.

UPDATE Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, consideră că guvernarea coaliției PSD-ALDE, nu este una perfectă.

„Am știut că această moțiune nu este una serioasă, am văzut că a fost citită de finul meu. Nu mă așteptam să mergeți până acolo. Dumnevoastră inițiatorii acestei moțiuni vorbiți de dezbinare, șantaj și teroare, dumneavoastră care sunteți reprezentanții unor partide incapabile în ultimii ani să câștige alegerile pentru a accede la putere, dar o faceți prin mitinguri perpetue, prin lupte cu jandarmii, prin agresarea în stradă a politicienilor, prin blocarea pieților și a arterelor de circulație. Știu că vă deranjează, și eu v-am ascultat inepțiile. Vă spun lucrurui care știu că vă dor”, a declarat președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu.

UPDATE Președintele USR, Dan Barna a declarat înaintea votului moțiunii de cenzură că Guvernul Dăncilă a fost o greșeală de la bun început.

„Acest guvern este creația unui om care a crezut că este mai presus de lege tot timpul și este în prezent acolo unde știm foarte bine. Coincidența nefericită este că acest guvern s-a suprapus peste un moment care trebuia să fie unul de glorie și mândrie pentru România și anume, Președinția Consiliului Uniunii Europene. Noi suntem Parlamentul României și spun asta pentru că cetățenii ne-au trimis să le reprezentăm voința și interesul”, a declarat Dan Barna.

UPDATE Premierul Viorica Dăncilă a declarat înaintea votului moțiunii de cenzură că întregul text al moțiunii demonstrează incapacitatea opoziției de a livra un proiect serios.

„Domnule președinte al Senatului, domule președinte al Camerei Deputaților, stimați senatori și deputați, stimați invitați, dragi colegi, este a treia oară când vin în Parlament, în calitate de prim-ministru, cu ocazia unei moțiuni de cenzură și observ aceeași abordare a Opoziției: mistificarea adevărului, lipsa unei soluții viabile pentru români și România, supremația jignirilor în fața politicilor bunului simț. Nu am văzut din partea dumneavoastră nici o propunere de program de guvernare, nici o măsură benfică pentru români, nici o idee concretă despre funcționarea economiei în interesul cetățenilor”, a precizat premierul.

UPDATE Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, consideră că moţiunea de cenzură nu are şanse de reuşită, precizând că parlamentarii ALDE nu au părăsit partidul, în pofida ofertei de posturi de miniştri primite de la liderul PNL, Ludovic Orban.



"Împreună cu cei din Coaliţie, am dat asigurări că această moţiune nu trece. Este un exerciţiu democratic al Opoziţiei. Respect acest drept. Au creat o aşteptare care mie mi se pare că s-a ridicat la cote mult prea înalte decât realitatea politică, moţiunea va cădea cu succes. (...) Domnul Orban a încercat acum oferindu-le nici mai mult, nici mai puţin posturi de miniştri, în toamnă bănuiesc că le dă altora posturi de miniştri, colegilor lui, aşa că nu va mai avea ce să le ofere", a spus Tăriceanu înaintea şedinţei comune în care se dezbate moţiunea", a spus Tăriceanu.

UPDATE Miniștrii cabinetului Dăncilă au fost chemați la Parlament de către premierul Viorica Dăncilă, marți, la ora 13:30. Aceștia vor fi prezenți în sală unde se va vota moțiunea de cenzură.

Opoziţia se va baza si pe voturile UDMR: 21 de deputati si 9 senatori. Este pentru prima dată când formațiunea condusă de Kelemen Hunor a anunţat că votează împotriva guvernului Dăncilă.

Condiţia a fost ca în textul moțiunii să fie introdus un paragraf care face referire la situația din Valea Uzului.

UPDATE Plenul reunit al Parlamentului dezbate şi votează, marţi, începând de la ora 14.00, moţiunea de cenzură a opoziţiei. Este nevoie de 233 de voturi favorabile pentru ca Guvernul să cadă.

Premierul Viorica Dăncilă a declarat că nu are nicio emoţie în ceea ce priveşte moţiunea de cenzură care va fi dezbătută şi votată marţi în Parlament, pentru că are încredere în colegii săi de partid şi în partenerii de alianţă.



Întrebată, la Palatul Parlamentului, dacă are emoţii în privinţa moţiunii de cenzură, Dăncilă a spus: ”Nu am nicio emoţie. Am încredere în colegii mei, am încredere în partenerii de alianţă.”

Moţiunea de cenzură intitulată "Guvernul Dăncilă trebuie demis! Fără OUG-uri, fără parole de acces şi fără cozi la vot" va fi dezbătută şi votată marţi de plenul reunit al Parlamentului.



Moţiunea de cenzură a fost depusă şi citită săptămâna trecută în plen de deputatul liberal Gigel Ştirbu.



Documentul este semnat de 173 de parlamentari aparţinând grupurilor PNL, USR, PMP, UDMR şi neafiliaţi.



Preşedintele PRO România, Victor Ponta, a anunţat că, deşi parlamentarii partidului nu au semnat moţiunea, vor vota în favoarea acesteia.



Joia trecută, preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat că şansele moţiunii de cenzură sunt mai mari decât la celelalte moţiuni de după decembrie 2016, susţinând că, până la acel moment, se putea baza pe 214 - 215 voturi, "nu foarte departe" de cele 233 necesare pentru a trece moţiunea, iar negocierile individuale vor continua "până în ultima zi".



Premierul Viorica Dăncilă, preşedinte interimar al PSD, a anunţat că la moţiune senatorii şi deputaţii social-democraţi vor asigura cvorumul de şedinţă, dar nu votează. Dăncilă a precizat că parlamentarii PSD care vor vota moţiunea de cenzură riscă să fie excluşi din partid de organizaţiile din care fac parte.



Pentru a fi adoptată este nevoie de 233 de voturi favorabile. Conform calculelor, parlamentarii Opoziţiei sunt: 93 - PNL, 40 - USR, 17 - PMP, 30 - UDMR, iar PRO România are 24, în total fiind 204.



De cealaltă parte, PSD are 208 parlamentari, iar ALDE - 31, în total fiind 239 de deputaţi şi senatori ai puterii. Mai sunt 17 deputaţi ai minorităţilor naţionale, care ar putea fi atraşi, la negocieri, să voteze moţiunea, precum şi 5 parlamentari neafiliaţi.



În moţiunea de cenzură se arată că România are nevoie urgentă de un guvern cu o viziune proeuropeană, cu maximum 15 ministere, nu cu 27, orientat către priorităţile de dezvoltare a ţării: educaţia, sănătatea, investiţiile publice şi atragerea fondurilor europene.

Opoziţia mai are nevoie de 14 voturi ca să dărâme guvernul PSD-ALDE.