Şoferul a făcut infarct înainte de accident! S-a aflat motivul cumplitului accident de autocar din Maramureș

Şapte dintre pasageri au fost grav răniţi. Salvatorii au încercat să îl resusciteze pe şofer, însă în zadar.

44 de metri de gard de beton a spulberat autocarul plin cu turişti, înainte să lovească zidul pensiunii din comuna Moisei.

Impactul a fost cumplit. Un sfert din autocar a fost spulberat pe loc, povesteşte proprietarul casei.

”Șoferul a făcut infarct. nici nu a frânat, nimic. Era mort deja, dinainte.

Copiii erau sus. saracii, bine ca nu ne-a omorat. N-am ce face, a spart tot aici”, a povestit proprietarul casei.

Imediat localnicii au sărit în ajutorul răniţilor. Au încercat să îi scoată pe geamurile autocarului distrus.

15 copii se aflau printre pasageri.

”Am luat o scândură de jos şi am dat în geam şi am spart geamul şi am făcut scară şi au putut coborî doamnele”, povestește un martor.

Autorităţile au declanşat planul roşu de intervenţie.

10 echipaje SMURD și ale serviciilor de ambulanță din două județe, elicopterul SMURD, echipaje de descarcerare dar și două autospeciale de transport victime multiple au sosit la fața locului.

”A presupus alertarea tuturor echipajelor medicale din zona 2 Maramureș, adică dincolo de Pasul Gutâi. Între timp au fost alertate și județele limitrofe, mai exact Bistrița Năsăud, de unde s-au deplasat forțe de intervenție spre locul accidentului.

Mai sunt încă 7 persoane care sunt tratate în acest moment în spitalele din Borșa și Vișeu, iar ceilalți 43 de pasageri implicați în accident sunt în curtea unei pensiuni, peste drum de acest loc, și așteaptă să fie cazați, respectiv să-și poată continua drumul după ce vor primi un autocar de schimb”, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Maramureș, Cornel Băbuț.

”La Borșa doar o persoană e mai grav, cu fractură de bazin. Pe restul o să îi externeze. Le-am spus să mă sune când îi externează să le trimit mașină. Să fie toți împreună.

Pe restul din autocare i-am cazat la pensiune. Le-am oferit apă, mâncare nu au vrut. Poate mai pe seară. Îi mai cazăm la două sau trei pensiuni, e grupul destul de mare”, a spus și primarul din comuna Moisei, Grigore Tomoioagă.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere și vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru a stabili cauza accidentului.

