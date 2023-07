Motivul pentru care cele două femei din Arad, mamă și fiică, au vrut să-și ia zilele. Mărturia Denisiei, salvatoarea lor: "Câtă durere și suferință"

După ce a salvat două femei care au încercat să-și ia viața, Denisia a mărturisit adevăratul motiv pentru care cele două au recurs la acest gest.

Sursa foto: Facebook I TV Arad

Printr-o postare pe pagina sa de Facebook, Dan Daniela Denisia, eroina din Arad, a mărturisit că a discutat cu fiica femei în vârstă de 78 de ani, care i-a spus că a recurs la acest gest din cauza problemelor cu nervii pe care mama sa le are.

Fiica, în vărstă de 52 de ani, a spus că nu poate trăi fără mama ei.

"Nu mai judecați! Eu am discutat cu doamna apoi, mi-a spus așa: "Mama este bolnavă cu nervii și nu vrea să se trateze, nu mai rezist. Am decis să ne sinucidem amândouă, eu nu pot sa trăiesc fără ea!"

Am întrebat daca are familie, copii, soț, mi-a răspuns ca nu, doar pe mama ei, am stat cu ea o oră și am încercat să o liniștesc!

Citește și: Ea este Denisia, eroina de pe skijet, din Arad, care a ajutat la salvarea a două femei din apă. Cele două, mamă și fiică, au vrut să-și ia viața

Doar ea știe ce este în sufletul ei. Câtă durere și câtă suferință!", a scris Denisia pe pagina sa de Facebook.