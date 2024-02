"Mă simt umilit. E nedemnă de un om, nu mai zic de un ministru": Motociclistul lovit de Monica Macovei, declarații la prima înfățișare a procesului

A avut loc prima înfățișare la procesul în cazul accidentului din 2022, în care fostul ministru al Justiției, Monica Macovei, a lovit un motociclist.

Fostul ministru al Justiției, Monica Macovei, sfidează din nou. Nu a făcut nicio declarație după prima înfățișare la procesul în care este acuzată de vătămare corporală.

Motociclistul accidentat spune, însă, că se simte umilit și dezamăgit și că fostul ministru nici măcar nu l-a privit în sala de judecată. Bărbatul a stat luni de zile în spitale și nici acum nu este recuperat complet.

"Mergem pe recunoaștere, procedura simplificată și vedem. Am ieșit un pic cam dezamăgit de aici de procurorul ales al inculpatei și de cel al asiguratorului. Mă simt umilit pentru că avocatul inculpatei consideră că oferta făcută de asigurator este foarte generoasă de parcă dânsul ar fi trecut prin ce am trecut eu și ar fi suferit ce am suferit eu.

Doamna Macovei nici în sală nu s-a uitat spre mine de parcă ar fi fost supărată pe mine. Nu înțeleg de ce să fie supărată. E nedemnă de un om, nu mai zic de un ministru. Poate că un cetățean avea mai multă empatie și mai multă milă", a spus motociclistul.

Amintim faptul că la data de 8 octombrie 2022, Monica Macovei conducea un autoturism pe DN 39, în apropiere de Mangalia, pe podul care duce spre 2 Mai-Vama Veche şi din cauza pătrunderii pe contrasens, a intrat în coliziune cu motocicleta condusă de către I.C., provocându-i acestuia leziuni care au necesitat 110 – 120 zile de îngrijiri medicale, dacă nu survin complicaţii, viaţa fiindu-i pusă în primejdie.