Anunț oficial de la BNR: Urmează cel mai rău an pentru români | Ce ne așteaptă

Anunț de ultimă ora de la Banca Națională. Scumpiri uriașe la finalul anului și tot anul viitor din cauza prețurilor la energie, avertizează guvernatorul BNR.

Sursa foto: hepta

Inflația va depăși 16%, spune Mugur Isărescu.

”La sfârșitul acestui an vedem o inflație mai mare decât în prezent, deci undeva în jur de 16%. Dacă vă uitați la noiembrie anul trecut, creșterea a fost aproape zero sau chiar zero. Nu vedem asemenea performanță și în noiembrie anul acesta.

Deci, când va apărea inflația pe 11-12 decembrie, inflația din noiembrie, probabil că va fi peste 15.

Ipoteza inițială pe care s-a calculat deja scenariul de bază, scade inflația aproape permanent, probabil cu excepția lui august anul viitor”, a explicat Mugur Isărescu.

Guvernatorul a spus că rata anuală a inflației s-a menținut pe o traiectorie ascendentă dar că și-a încetinit viteza de creștere.

"În ultimele luni inflația s-a plimbat între 14 și 16%", a spus guvernatorul.

Isărescu a evidențiat faptul că în noiembrie 2019 România era campioană, cu cea mai mare rată a inflației din UE, dar că pe parcursul a trei ani situația s-a îmbunătățit în comparație cu alte țări europene, coborând pe poziția a 10 - a.

"Mulți cred că dacă ai intrat în zona euro, ai scăpat de inflație. Uite că se dovedește a fi neadevărat", a spus Isărescu.

Guvernatorul spune că trebuie văzut dacă o eventuală plafonare de bază în echilibrul piețelor la energie electrică, la gaze naturale sau la țiței va avea efecte pozitive asupra indicelui prețurilor de consum.

"La prețurile materiilor prime avem date care arată o anumită stabilizare a cotațiilor", a spus Isărescu, care a arătat că evoluția inflației va fi influențată de eventualele reduceri de costuri, de prelungirea conflictului din Ucraina și de cât de dificilă va fi iarna.