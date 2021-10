Mugur Mihăescu, baladă despre actuala criză politică

Iar cel care a fost luat în primul rând în colimator de Mugur Mihăescu este chiar premierul desemnat Dacian Cioloș.

"Un securist francofonic care pârăște la Bruxelles/ Iată portretul lui rebel/

Premier propus le Dacien", cântă comediantul la începutul baladei pe care o cântă acompaniat de o chitară.

Mugur Mihăescu a parodiat spoturile pro-vaccinare ale miniștrilor lui Cîțu

Recent, miniştrii, în frunte cu premierul Florin Cîţu, s-au filmat încurajând vaccinarea. Fiecare şi-a gândit regia, dar şi mişcarea scenică, aşa cum a ştiut mai bine. Clipurile postate pe internet au generat comentarii diverse, dar și parodii. Mugur Mihăescu a făcut și el un spot, în care îi parodiază pe miniștrii cabinetului Cîțu.

"Vaccinul pentru mine conține 200.000 de locuri de muncă șterse cu buretele într-o seară, un milion de oameni aruncați în sărăcie.", spune Mugur Mihăescu în clip.

"Vaccinul, pentru mine, conține reacțiile aberante și ordonanatele aberante prin care puteai fi săltat de pe stradă la o simplă suspiciune că strănuți. Ah, și mai conține și vreo câteva sute de milioane de măști neconforme care ne-au protejat.", a mai spus actorul.

Ce conține vaccinul pentru premierul Florin Cîțu

"Ce conține vaccinul? Normalitate. Să pot să mi beau cafeaua alături de prieteni, aici, la interior. Să nu mai depindem de masca, să putem să mergem la concerte, la plajă, fără griji, dar mai ales, să pot să-mi văd familia în siguranță. Lansez o provocare membilor Guvernului și liderilor Coaliției: ce conține vaccinul pentru voi?"

Ce conține vaccinul pentru ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu

"Parcă e mai bn așa, nu? Pentru mine vaccinul conține siguranță pentru cei dragi, mese în familie și posibilitatea de a vedea zâmbete. Săli de spectacole pline, festivaluri și eliminarea restricțiilor, predictibitate. Ne-au ajutat restricțiile, masca ne-a fost de folos. dar cu toții ne dorim să renunțăm la ea. Dar nu putem face asta în lipsa responsabilității față de sănătatea celuilalt. Eu m-am vaccinat, acum e rândul tău."

Ce conține vaccinul pentru ministrul Sănătății, Ioana Mihăilă

"Vaccinul împotriva COVID-19 conține o sanasa pentru doamna Frusinica, de 40 de ani, care are un copil cu dizabilități. Cont șansă pentru dumneaei să continue să aibă grijă de familie. Conține o șansă pentru domnul Ion, de 84 de ani, să-și mai vadă nepoții și strănepoții. Pentru Vasile, care este șofer, și de acum va putea circulă liber în statele din UE. Vaccinul este o șansă pentru noi toți."

Ce conține vaccinul pentru ministrul Agriculturii, Adrian Oros

"Vaccinarea reprezintă posibilitatea de a-mi îmbrățișa nepotul, famila, fără nicio grijă. De a mă reîntâlni cu prietenii, de mă reîntoarce la studenții mei."

Ce conține vaccinul pentru ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode

"În luna noiembrie a anului trecut am fost diagnost cu COVID-19. A fost o perioada dificilă, plină de incertitudini, nesiguranță. O perioada pe care nu vreau să o mai retrăiesc. Așa cum s-a întâmplat, din nefericire, cu foarte mulți dintre voi, am trecut prin boală însă am decis să mă vaccinez pentru că eu consider că doar așa mă pot proteja pe mine, îmi pot proteja familia, pe cei dragi și pe angajații MAI cu care întru în contact zi de zi. Pentru mine, vaccinul înseamnă viață și siguranță."

