Nave lovite lângă Sulina: Premierul Niculescu spune că România va lua măsurile necesare pentru a consolida securitatea în Marea Neagră

1 minut de citit Publicat la 14:20 15 Noi 2026 Modificat la 14:20 15 Noi 2026

Premierul Luca Niculescu. Foto: Agerpres

Premierul Luca Niculescu a comunicat că autoritățile române vor continua să ia toate măsurile necesare, împreună cu statele aliate, pentru a consolida securitatea în Marea Neagră, după ultimele atacuri cu drone în care au fost lovite trei nave comerciale în apropierea țărmurilor românești.

"Încă o dată, securitatea maritimă în Marea Neagră a fost amenințată. Sâmbătă seară, pe 14 noiembrie, trei nave comerciale au fost lovite de drone în apropierea Deltei Dunării, în largul orașului Sulina. Radarele Ministerului Apărării Naționale din România au detectat, de asemenea, ținte aeriene în zonă, determinând Forțele Aeriene Române să ridice de la sol aeronave de luptă, în două rânduri. Am rămas în contact permanent cu autoritățile competente, siguranța marinarilor fiind prioritatea noastră absolută", a scris Niculescu pe rețeaua X.

"Ele reflectă deteriorarea situației de securitate cauzată de războiul pe care Rusia îl poartă împotriva Ucrainei. Vom continua să luăm toate măsurile necesare, împreună cu aliații noștri, pentru a consolida securitatea în Marea Neagră. Aceasta rămâne o prioritate cheie pentru Guvern, în strânsă cooperare cu partenerii noștri regionali și cu NATO", a transmis premierul, adăugând că astfel de incidente sunt "inacceptabile" și constituie o încălcare a dreptului internațional.

Loviturile asupra navelor vin în contextul atacurilor cu drone lansate de Rusia

Trei nave maritime aflate în Marea Neagră, în apropiere de canalul Sulina, au fost lovite de drone, în noaptea de sâmbătă spre duminică, incendiile izbucnite ca urmare a impacturilor fiind stinse de echipajele aflate pe vase, a anunțat Ministerul Apărării Naționale.

"Prima navă, petrolierul Evia Petrol V, sub pavilion grec, a fost lovită, în jurul orei 21:10, de o dronă, la aproximativ 4 mile marine est-sud-est Sulina, incidentul fiind urmat de izbucnirea unui incendiu la bord. Ulterior, în jurul orei 21:45, vrachierul Marsol, aflat la aproximativ 5 mile marine sud-est de Canalul Sulina, a fost, de asemenea, lovit de o dronă, provocând un incendiu la bord. În ambele cazuri, incendiile au fost stinse de echipajele navelor. Nu au fost înregistrate victime", a precizat MApN.

O a treia navă, Ali Najahov, petrolier sub pavilion insulele Saint Kids & Nevis, a fost lovită aproape de miezul nopții de sâmbătă spre duminică. La bord a izbucnit un incendiu, care a fost stins.