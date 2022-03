Anunț de ultimă oră de la negocierile dintre Rusia și Ucraina

Anunțul a fost făcut pe Twitter de Mihailo Podoliak (foto), consilier al președintelui Ucrainei și membru în echipa de negociere a părții ucrainene.

Podoliak a precizat că "pauza tehnică" nu înseamnă încetarea discuțiilor.

Dimpotrivă, dialogul va continua.

Pauza a fost luată "pentru muncă suplimentară în subgrupurile de lucru și clarificarea definițiilor individuale iar negocierile continuă", a scris Podoliak.

A technical pause has been taken in the negotiations until tomorrow. For additional work in the working subgroups and clarification of individual definitions. Negotiations continue...