Nelu Tătaru: ”DSP nu are conducere militară. Nu există așa ceva!” Care este, de fapt, adevărul

"Nu e conducere militară, nu există aşa ceva. Ionel Oprea este secretar de stat în Ministerul Sănătăţii şi pensionar militar. Nu facem ca la Suceava, unde am trimis conducere militară. Coordonarea DSP-urilor era la Horaţiu Moldovan. Am scos de acolo DSP Bucureşti, cel mai mare DSP din ţară, şi l-am pus coordonator pe Ionel Oprea. Acolo sunt 250 de oameni, plus 90 detaşaţi, care trebuie puşi la treabă. Şi directorul de la Direcţia Asistenţă Medicală, dr. Nica, se va ocupa şi el efectiv. El face evaluarea, care este în curs.

Am trecut DSP Bucureşti în atribuţiile domnului secretar de stat Oprea. Acolo erau probleme mari, a fost şi acel focar de COVID, laboratoarele care făceau teste nu erau plătite. Va continua evaluarea! Rămâne conducerea actuală, dar sub conducerea dlui secretar de stat Ionel Oprea", a declarat Nelu Tătaru pentru DC NEWS.

Schimbare la conducerea DSP! Cine va coordona Direcția de Sănătate Publică București

Secretarul de stat general medic Ionel Paul Oprea va coordona Direcția de Sănătate Publică a municipiului București, în urma unei decizii a ministrului Sănătății Nelu Tătaru.

”Ministrul Sănătății Nelu Tătaru l-a desemnat pe secretarul de stat col medic Ionel Paul Oprea să preia, în cadrul atribuțiilor ce le deține la nivelul MS, coordonarea activității Direcției de Sănătate Publică București până la remedierea deficiențelor constatate la nivelul acestei instituții. Ministrul Sănătății a solicitat secretarului de stat și continuarea evaluării activității acestei instituții demarată de echipa condusă de directorul general Bogdan Nica”, se arată într-un comunicat emis presei.